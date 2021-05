Pont de l’Île-aux-Tourtes: reprise partielle du service vendredi matin

L’échéancier de réouverture du pont de l’Île-aux-Tourtes est devancé. Les voitures pourront y circuler sur une voie par direction dès vendredi matin, à 5h.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a confirmé la nouvelle jeudi, quelques jours après avoir annoncé que cette réouverture partielle aurait lieu en début de semaine prochaine. Les employés du ministère des Transports (MTQ) auront finalement oeuvré plus rapidement que prévu.

«Le travail a bien été», a indiqué l’élu caquiste, affirmant du même coup qu’il n’y aura aucun danger à emprunter le pont dès vendredi.

«En aucun cas je n’aurais autorisé cette ouverture si je n’avais pas la certitude qu’il était [sécuritaire]», a ajouté M. Bonnardel.

Pour le reste, le plan du ministère des Transports reste inchangé. Le 7 juin, on ouvrira la circulation sur «deux voies dans le sens de la pointe». Le 14 juin, les voitures pourront de nouveau circuler sur deux voies, vers l’ouest comme vers l’est. Le retour à la normale est attendu une semaine plus tard, le 21 juin.

Malgré la réouverture partielle du pont, le ministre Bonnardel a convenu qu’il vaut mieux éviter le secteur. Québec s’attend à une congestion «importante» dans l'ouest pour encore plusieurs jours.

Pour ceux qui ne peuvent pas s'adonner au télétravail, la Rive-Sud est à privilégier, selon le MTQ. Le pont de l’autoroute 20 demeure aussi une option, tout comme les différentes offres de transport collectif d’exo.

Des besoins de réfection

Depuis les années 1960, le pont de l’Île-aux-Tourtes relie l’ouest de l’île de Montréal et le secteur de Vaudreuil-Dorion, dans l'ouest de la Montérégie. Des dizaines de milliers de voitures avaient l’habitude de le traverser tous les jours avant la pandémie.

Déjà mardi, en annonçant les travaux d’urgence qui y seront effectués au cours du prochain mois, le ministre Bonnardel avait fait entendre ses intentions de devancer les importants travaux de reconstruction prévus sur la structure. La fin des travaux arrivera en «2026-2027», espère-t-il.

Or, jeudi, le ministre local fédéral, Peter Schiefke, a écrit directement au gouvernement provincial afin de l’exhorter à accélérer le pas.

«Le pont doit être remplacé, et du point de vue de ma communauté de Vaudreuil-Soulanges, l’échéancier actuel de 2027 proposé par votre gouvernement est tout simplement inacceptable», a-t-il martelé dans une lettre ouverte.

Interrogé sur cette missive, jeudi, M. Bonnardel a convenu qu’il y avait urgence. «J’ose croire que le député libéral va pouvoir nous donner un coup de main pour toutes les autorisations environnementales que le fédéral va pouvoir nous donner avant d’amorcer ces travaux», a-t-il avancé.

Aux dernières nouvelles, le MTQ était toujours à l’étape de la planification dans le dossier de la reconstruction.

Deux nouvelles navettes

En raison de la fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, exo, en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et Mobilité Montréal, procède à l'ajout de deux nouvelles navettes par autobus et à l'ajout de départs sur quelques lignes à compter du 31 mai prochain.

Une nouvelle navette 999 reliera la municipalité de Coteau-du-Lac et la gare Vaudreuil. La deuxième sera pour pallier les annulations des lignes 7 John-Abbott / Pointe-Claire, 10 et 91 et desservir l'ouest de l'île de Montréal entre la gare Pointe-Claire et le centre d'achats Fairview-Pointe-Claire, bénéficiera d'un horaire légèrement modifié.