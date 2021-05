Restauration: le défi colossal du recrutement à Rimouski

À quelques heures de l'ouverture des terrasses et à quelques jours de la réouverture des salles à manger, les restaurateurs de la région de Rimouski se réjouissent d'accueillir de nouveau des clients, mais craignent de devoir le faire avec moins de personnel.

«Les gens ne sont pas là, on n'a pas de curriculum vitae qui rentrent, on essaie de recruter par tous les moyens - les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille -, on a un programme de référencement, mais peu de réponses», a lancé Caroline Chassé, directrice du Pacini de Rimouski, jeudi, à la caméra de TVA Nouvelles.

La restauratrice doit trouver une trentaine d'employés pour que son établissement soit pleinement opérationnel. Ainsi, pour le moment, elle n'a d'autre choix que de réduire les heures d'ouverture.

«Si on veut offrir un service adéquat, on n'a pas le choix. On ne veut pas épuiser notre staff non plus en leur faisant faire des heures de fou! Sinon, ça va «péter» quelque part», a-t-elle ajouté.

La gérante du Resto de la Mer de Rimouski, Marie-Pier Lavoie, peine à trouver des cuisiniers.

«Nous sommes une entreprise saisonnière, donc on doit recruter chaque année, mais là, toutes les entreprises cherchent en même temps alors c'est vraiment plus difficile», a indiqué Mme Lavoie, qui a pris la décision de ne pas ouvrir sa salle à manger tout de suite pour s'éviter quelques embauches.

Au Central Café, on reconnait que l'embauche de personnel pour la période estivale est plus ardue qu'à l'habitude, mais on se réjouit d'avoir quelques entrevues de planifiées.

«On cherche surtout en cuisine, mais avec les quelques entrevues qui s'en viennent, je pense que ce ne sera pas si mal. Du moins, je l'espère», a lancé Nancy Dubé, directrice du Central Café.

Des clients impatients de retrouver leurs restaurants

Les restaurateurs restent toutefois très positifs alors que la clientèle assure qu'elle sera au rendez-vous.

«La clientèle a hâte, ça, c'est évident, j'ai des messages, des téléphones pour les réservations, les gens vont être là. Reste qu'à trouver tout ce qu'il faut pour être à la hauteur de leurs attentes», a souligné la directrice du Pacini.

Au restaurant Chez Germaine, la terrasse est fin prête à recevoir une quarantaine de clients.

«Nos places sont plus limitées en raison de la distanciation, mais [vendredi] on va être pleins et on est très contents», a indiqué Marianne Bélanger qui dirige le restaurant Chez Germaine.