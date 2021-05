Six animateurs pour le spectacle de la Fête nationale

Les organisateurs de la Fête nationale ont mis le paquet en 2021 : six animateurs et pas moins de 200 artistes participeront au grand spectacle télévisé qui sera enregistré dans Charlevoix, au Manoir Richelieu, et présenté le 24 juin.

Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian et Sarahmée formeront la «famille d’animateurs» à la barre de ce spectacle dont le thème se voulant rassembleur sera Vivre le Québec tissé serré.

Parmi les artistes et personnalités qu’on verra à l’écran des quatre grands réseaux (TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et Noovo), il y aura 2Frères, Marie-Mai, Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Ariane Moffatt, Mario Pelchat, Damien Robitaille, Alexandra Stréliski, Guylaine Tanguay et plusieurs autres.

La mise en scène sera de nouveau l’affaire du réputé Jean-François Blais tandis que le vétéran Scott Price sera en charge de la direction musicale.

Chronique culturelle avec Anaïs Guertin-Lacroix: