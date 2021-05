La quarantaine obligatoire à l’hôtel devrait être abandonnée, recommande un comité d’experts

Un groupe d’experts du gouvernement fédéral a conclu dans un rapport dévoilé jeudi que la quarantaine obligatoire dans des hôtels des voyageurs aériens devrait être abandonnée.

C’est l’une des recommandations qui ressort du quatrième rapport du Comité consultatif d’experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19, mis sur pied par le ministère de la Santé en novembre 2020.

Actuellement, les voyageurs non essentiels qui reviennent par les airs au Canada doivent s’isoler pour un maximum de trois jours non essentiels dans des hôtels désignés le temps d'obtenir un test de COVID-19 négatif, avant de pouvoir aller poursuivre leur quarantaine de deux semaines à la maison.

La mesure avait été instaurée en février par le gouvernement Trudeau.

Rappelons qu’un test négatif de la COVID-19 datant d’au plus 72 h est aussi exigé tant aux voyageurs qui arrivent par avion qu’à ceux qui arrivent par la route.

Si la quarantaine à l’hôtel devait effectivement partir, les voyageurs devraient tout de même présenter un plan de confinement à la maison adéquat et y adhérer, a indiqué le Comité.

Le tout permettrait de ne pas imposer de «fardeau excessif» aux voyageurs. Le gouvernement du Canada devrait toutefois continuer de dépister les cas positifs chez les voyageurs internationaux, afin d’éviter la propagation des variants du SRAS-CoV-2.

Mesures efficaces

Dans son rapport, le Comité a souligné que le dépistage à l’arrivée des voyageurs avait fait ses preuves pour réduire la transmission du virus et qu’il était recommandé de poursuivre cette mesure même pour les personnes vaccinées arrivant au Canada.

En effet, le trafic aérien a diminué de 96 % et le trafic terrestre de 90 % depuis la pandémie. Depuis l’adoption des nouvelles mesures en février, seulement 0,3 % des voyageurs terrestres et 1,7 % des voyageurs aériens ont remis un test positif à leur arrivée au Canada.

Le Comité a conseillé au gouvernement de

procéder par étapes et de séparer en cinq groupes les voyageurs (non vaccinés, partiellement vaccinés, entièrement vaccinés, avec preuve d’infection antérieure et voyageurs exemptés).

À la façon des Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), aux États-Unis, le Comité a recommandé de ne plus exiger de mise en quarantaine pour les voyageurs internationaux entièrement vaccinés, à condition de remettre un résultat négatif à la sortie de l’avion. Ceux-ci n’auraient également pas besoin d’être testés avant leur départ.

Les mesures resteraient sensiblement les mêmes pour les autres groupes, mais cela pourrait changer après les études sur l’efficacité des vaccins et leur résistance aux variants, a-t-il été précisé.

Par voie de communiqué, Ottawa a dit accueillir favorablement le rapport et les recommandations du comité d’experts. Ces dernières seront prises en considération «afin de déterminer comment les stratégies relatives aux tests et à la quarantaine devraient évoluer en fonction du statut vaccinal.»