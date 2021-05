Une clinique de vaccination à la Cité des arts du cirque

La Cité des arts du cirque, située dans le quartier Saint-Michel, deviendra bientôt un site de vaccination à la suite d’une entente entre le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et les entreprises concernées.

C’est à partir du 31 mai que la population pourra recevoir l’un ou l’autre des vaccins dans la clinique aménagée dans la résidence des artistes du Cirque du Soleil.

«Nous avons consenti à porter main forte, car nous croyons en l'importance de cet effort collectif, qui représente un pas de plus vers un retour à la normalité et la relance de notre industrie», a déclaré par communiqué Caroline Couillard, directrice en chef mondiale, Relations publiques, Affaires publiques et RSE, pour le Groupe Cirque du Soleil.

Elle a également souligné l’importance pour le Cirque du Soleil d’avoir un impact positif sur la communauté de Saint-Michel, où le siège social de l’entreprise est situé depuis 25 ans.

Le taux de vaccination de l’arrondissement est présentement le deuxième plus bas sur l’île, à 41,6 %. Le quartier a aussi été l’un des plus touchés par la COVID-19.

Les cinq entreprises partenaires assureront la mise en place et l’opérationnalisation de la clinique, ce qui comprend la gestion du site de vaccination, du personnel et du matériel de logistique.