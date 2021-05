Le Canadien s’en sort in extremis

Même sur le respirateur artificiel, le Canadien de Montréal a livré bataille aux Maple Leafs pour les vaincre 4 à 3 en prolongation, jeudi à Toronto. Du même coup, la saison du Tricolore est prolongée d’au moins un match.

Nick Suzuki a donné la victoire aux siens. Dès les premiers instants de la prolongation, il s’est amené avec Cole Caufield contre le gardien Jack Campbell. Le premier a fourni la rondelle au deuxième, qui la lui a remise avant de secouer les cordages.

Le Canadien s’est tout de même payé une petite frousse. En avant 3 à 0 au début du second vingt, la troupe de Dominique Ducharme a vu Zach Hyman sonner la charge pour les siens. L’attaquant a profité d’une sortie hasardeuse du gardien Carey Price pour placer la rondelle dans le fond du filet montréalais.

La troisième période a été l’affaire du défenseur Jake Muzzin. Ce dernier a d’abord déjoué Price d’un tir de la ligne bleue que le portier du Canadien n’a jamais vu. Un peu plus de cinq minutes plus tard, Muzzin a forcé la tenue du temps supplémentaire en redirigeant un tir d’apparence inoffensive d’Alex Galchenyuk, entre les jambières de Price.

Le CH avait pourtant bien entamé son match. Joel Armia avait ouvert la marque, un peu plus de cinq minutes après la mise au jeu initiale. À la suite d’un revirement, le Finlandais s’est présenté dans l’enclave avant de battre Jack Campbell d’un tir vif. Armia a répliqué un peu plus de trois minutes plus tard. Un tir de Joel Edmundson, redirigé par Eric Staal, a créé beaucoup de confusion devant le gardien des Maple Leafs et le numéro 40 en a profité pour pousser la rondelle dans le filet adverse.

Jesperi Kotkaniemi a été l’autre buteur du Canadien. En début de deuxième période, le Finlandais a fourni un bel effort individuel, lors duquel il a créé un revirement avant de déjouer Campbell.

Devant la cage des vainqueurs, Price a repoussé 32 des 35 rondelles. Pour sa part, Campbell a réalisé 26 arrêts.

Le Canadien pourra maintenant revenir au Centre Bell, samedi, devant des spectateurs, pour la première fois de la saison, dans le cadre du sixième match.