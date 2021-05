Comment profiter du nouveau programme de rénos vertes

Plusieurs consommateurs se demandent s’ils peuvent vraiment profiter des 2,6 milliards de dollars prévus pour les sept prochaines années du programme de subvention canadienne pour des maisons plus vertes.

Voici ce qu’il faut retenir du programme :

Qu’est-ce que ça couvre ?

Le programme vise tout contribuable qui veut faire des améliorations domiciliaires, comme :

Remplacer une chaudière à mazout par une autre à haut rendement ou une thermopompe

Remplacer portes et fenêtres qui laissent passer l’air

Améliorer l’isolation des murs, du sous-sol ou du toit

Installer un chauffe-eau à haute efficacité

Installer des panneaux solaires

Quelle sera l’aide ?

Le gouvernement offre :

Une subvention pour des travaux de rénovation admissibles à un remboursement jusqu’à 5000 $.

Une évaluation ÉnerGuide et des conseils d’experts pour planifier les rénovations (valeur maximale de 600 $)

Il n’y a pas de date limite pour s’inscrire. C’est premier arrivé, premier servi. L’aide cessera d’être disponible quand 700 000 propriétaires seront inscrits.

► On s’informe en cliquant ici ou au 1 833 674-8282

Comment s’inscrire ?

Consultez la page internet de Ressources naturelles Canada, pour la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Sont admissibles tous les propriétaires de résidences, pourvu que la propriété soit située au Canada. Un seul propriétaire par maison peut s’inscrire :

Vous devez fournir une preuve de propriété (facture d’impôts fonciers)

Votre propriété doit être votre résidence principale (permis de conduire avec adresse, facture de services publics)

La propriété doit être une maison unifamiliale, unifamiliale jumelée, maison en rangée, maison de ville, chalet quatre saisons, maison mobile sur fondations permanentes, partie résidentielle d’un immeuble à logements multiples de moins de 3 étages et de moins de 6400 pieds carrés.

Les matériaux doivent être achetés au Canada.

Pour avoir droit à la subvention, les résidents du Québec doivent s’inscrire au programme RénoClimat :

► 1 866 266-0008 • https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat#c13240.

Comment ça marche ?

Voici les principales étapes pour se prévaloir du programme :

Vous déterminez vos besoins

Vous vous inscrivez en ligne ici : https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat#c13240.

Vous contactez un conseiller en efficacité énergétique accrédité par Ottawa, qui évaluera les besoins et déterminera les travaux admissibles.

Vous magasinez un entrepreneur : sollicitez au moins deux ou trois propositions.

Vous faites faire les travaux par l’entrepreneur de votre choix.

Vous prenez un second rendez-vous avec l’évaluateur pour confirmer le remboursement admissible ; il a 30 jours pour envoyer les documents au gouvernement.

Vous recevez un rapport du gouvernement et des codes d’accès pour réclamer votre subvention. Vous recevez un paiement en moins de 30 jours.

Vous aurez à fournir les reçus et factures des produits, matériaux, de l’entrepreneur et de l’évaluation ÉnerGuide, des photos avant/après travaux et certains formulaires d’attestation pour certains travaux (systèmes électriques, mécaniques, géothermiques ou pour la thermopompe).

Vous devez conserver tous vos documents pendant 7 ans.

N’acceptez aucune offre d’un entrepreneur itinérant ou non sollicité par vous. De nombreux fraudeurs exploitent les programmes d’aide gouvernementaux à la rénovation.