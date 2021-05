Conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort: un Beauceron débouté en Cour suprême

Un Beauceron derrière les barreaux depuis 2017 pour avoir causé la mort d’un homme alors qu’il conduisait avec les facultés affaiblies n’est pas à la veille de reprendre le volant d’un véhicule à moteur.

La Cour suprême du Canada a rejeté, jeudi, l’ultime recours de Karl Bégin, un récidiviste de l’alcool au volant qui ne contestait pas sa peine d’emprisonnement, mais bien une interdiction de conduire après sa remise en liberté.

La sentence du tribunal de première instance l’obligeait à une interdiction absolue de conduite pendant cinq ans et à une obligation de conduire avec un antidémarreur éthylométrique pour une période subséquente de cinq années. Le rejet de la Cour suprême a donc comme effet de maintenir sa peine tel quel.

En décembre dernier, Bégin avait aussi été débouté en Cour d’appel du Québec, devant laquelle il avait porté sa cause avant de s’adresser au plus haut tribunal du pays. Le requérant prétextait notamment la nécessité de pouvoir conduire après sa période d’incarcération pour reprendre le travail, un argument qui n’a pas convaincu le tribunal d’appel.

Les faits

Au petit matin du 15 décembre 2017, Karl Bégin, alors âgé de 28 ans, a causé la mort de Michaël Duquet, 25 ans, de Saint-Zacharie, en percutant la voiture de ce dernier. Bégin conduisait alors avec une alcoolémie supérieure au double de la limite permise, sur la route 275, à Saint-Côme-Linière.

Dans le jugement de décembre dernier de la Cour d’appel du Québec, il est mentionné que trois personnes avaient averti Bégin de ne pas utiliser son véhicule avant qu’il ne quitte l’établissement licencié où il s’était enivré. Ce fut peine perdue.

Celui-ci aurait même demandé à des connaissances arrivées sur les lieux peu après l’accident de prendre le blâme à leur compte. Bégin leur avait alors dit qu’il était «dans la marde» parce qu’il était «saoul» et qu’il allait «péter la baloune». À cette époque, le délinquant venait de terminer une interdiction de conduire de cinq ans à cause d’une condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies.

Karl Bégin a été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort le 28 avril 2020. Il a été condamné à six ans et six mois d’emprisonnement le 3 juillet de la même année. À ce jour, il lui reste un peu moins de deux ans à passer derrière les barreaux.