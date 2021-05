Les développements sur le coronavirus du 28 mai

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 22h50

PLANÉTAIRE

Cas: 169 278 016

Morts: 3 518 763

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 239 509

Morts: 593 938

CANADA

Ontario: 528 453 (8711 décès)

Québec: 369 318 cas (11 118 décès)

Alberta: 226 449 cas (2206 décès)

Colombie-Britannique: 143 581 cas (1692 décès)

Manitoba: 50 144 cas (1042 décès)

Saskatchewan: 46 285 cas (536 décès)

Nouvelle-Écosse: 5497 cas (80 décès)

Nouveau-Brunswick: 2181 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1293 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 202 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 374 275 cas (25 440 décès)

19h25 | Déconfinement: le temps frais ralentit les projets des Saguenéens

Le temps frais ressenti vendredi a ralenti les ardeurs de plusieurs personnes de Saguenay qui avaient prévu de se rassembler à l’extérieur pour souligner le début du déconfinement.

18h55 | Les Sherbrookois au rendez-vous sur les terrasses

Les Sherbrookois étaient au rendez-vous, vendredi, sur les terrasses qui ont pu rouvrir aux clients, vendredi, dans le cadre du déconfinement.

18h15 | Des clients heureux sur les terrasses des restaurants au Bas-Saint-Laurent

À l’instar du reste du Québec, les terrasses extérieures des restaurants ont pu accueillir des consommateurs pour le moins heureux, vendredi, au Bas-Saint-Laurent.

17h48 | Déconfinement: les policiers plus présents dans les parcs de Québec

Les policiers de Québec seront plus visibles dans les parcs avec le déconfinement qui s’amorce, a avisé le maire Régis Labeaume.

17h45 | AstraZeneca sans rendez-vous: «Il y aura des doses pour tout le monde»

Après avoir annoncé jeudi la tenue de quatre journées de vaccination sans rendez-vous en deuxième dose AstraZeneca pour les gens vaccinés avant le 3 avril, le CIUSSS tient à rassurer les gens concernés : rien ne sert de courir, il y aura des doses pour tout le monde.

17h00 | Le régulateur européen approuve le vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin anti-COVID Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans, qui devient le premier vaccin à être autorisé pour les adolescents au sein des 27 pays de l'Union européenne.

16h41 | Quarantaine à l’hôtel: pas de changement de stratégie à Ottawa

La quarantaine obligatoire à l’hôtel pour les voyageurs entrant au pays restera encore à court terme un outil de prédilection du gouvernement canadien pour freiner l’entrée des variants.

16h36 | Rapport de BMO: une reprise économique au pays si la vaccination poursuit sur son élan

Le Canada pourrait connaître une forte reprise économique au deuxième semestre 2021 si la vaccination contre la COVID-19 continue sa progression, selon un rapport des Études économiques de BMO dévoilé vendredi.

16h30 | Comme tous les Québécois, François Legault se déconfine en terrasse!

Le premier ministre François Legault a participé à l'«effort de guerre» vendredi après-midi en se rendant sur une terrasse en ce premier jour de déconfinement.

15h57 | «Le déconfinement, c’est la partie la plus difficile»

Malgré les bilans quotidiens stables des dernières semaines et le début du déconfinement, les Québécois devront être aux aguets pour éviter un dérapage dans les prochaines semaines.

14h46 | La santé publique met en garde contre un déconfinement trop rapide

Pour la Dre Teresa Tam, cheffe de la santé publique canadienne, les leçons à tirer de la période entre la fin de la deuxième vague et le début de la troisième vague sont claires: un excès de confiance peut mener à une remontée surprise du nombre de cas quotidiens de COVID-19.

14h26 | COVID-19: une remontée des cas toujours possible d’ici l’été

Malgré l’arrivée de l’été et la campagne de vaccination, le Québec n’est toujours pas à l’abri d’une quatrième vague de COVID-19 en juin.

14h08 | Origine de la COVID-19: l'OMS supplie que la question soit dépolitisée

L'OMS, pressée par les États-Unis et l'Union européenne de lancer une nouvelle enquête sur les origines de la COVID-19, s'est plainte vendredi des nombreuses interférences politiques et a demandé qu'on laisse les scientifiques travailler.

13h23 | Le CCNI recommande la deuxième dose «dès que possible»

Alors qu’il avait admis l’intervalle entre les deux doses du vaccin contre la COVID-19 à un maximum de quatre mois, le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) estime désormais que la deuxième dose devrait être administrée «dès que possible».

11h53 | COVID-19: 25 cas du variant indien confirmés au Québec

11h05 | Déconfinement et pandémie: «les Québécois ont encore des devoirs à faire»

Le début d’un réel déconfinement au Québec est en marche et annonce enfin l’arrivée d’une nouvelle ère après plus d’un an de pandémie, mais les Québécois ont encore des devoirs à faire avant d’espérer atteindre l’immunité collective.

11h | 419 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 419 cas de COVID-19 et 4 décès, portant le total à 369 318 personnes infectées et 11 118 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 436 infections et 10 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 MAI 2021

- 369 318 personnes infectées (+419)

- 11 118 décès (+4)*

- 385 personnes hospitalisées (-9)

- 96 personnes aux soins intensifs (-5)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 30 328 pour un total de 9 479 838

- 104 204 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 306 336

* Un total de 11 118 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-19

10h35 | Plusieurs personnes vaccinées contre la COVID-19 avec la même seringue

Plusieurs employés ont été vaccinés avec la même seringue contre la COVID-19 sur un site de l’entreprise autrichienne de sidérurgie Voestalpine, une « erreur médicale » signalée à la justice, a indiqué vendredi le prestataire de services.

10h13 | La pandémie ne sera terminée qu’une fois 70% de la population vaccinée

La pandémie de COVID-19 ne sera terminée qu’après la vaccination de 70 % de la population mondiale, a indiqué vendredi le directeur Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à accélérer encore le rythme de la vaccination.

9h10 | Jamais été aussi content de payer 15% de pourboire!

Nappe, ustensiles, bouteille de Champagne, coupe. C’est un Richard Martineau heureux qui a dressé la table pour sa chronique et la tant attendue ouverture des terrasses, ce matin.

8h42 | Pharmascience plaide pour l’utilisation de la colchicine

En raison du manque de thérapies orales pour prévenir les complications de la COVID-19, la colchicine pourrait être considérée comme un traitement pour les patients à risque de complications, selon une récente étude.

L’étude COLCORONA de l’Institut de cardiologie de Montréal sur la prévention de la morbidité et de la mortalité liées à la COVID-19 a évalué le potentiel de cet antiinflammatoire chez les plus de 40 ans avec au moins un facteur de risque.

8h25 | Origine du Covid: l'OMS attend toujours les recommandations de ses experts

Pressée cette semaine par les Etats-Unis et l'Union européenne de lancer une nouvelle enquête sur les origines du COVID-19, l'OMS a indiqué vendredi qu'elle attendait toujours les recommandations de ses experts.

Longtemps balayée d'un revers de main par la plupart des experts, la théorie d'un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine, est revenue en force ces dernières semaines dans le débat américain, mais reste farouchement combattue par Pékin.

Et les appels en faveur d'investigations plus approfondies se multiplient au sein de la communauté scientifique.

Pour l'instant, «l'OMS examine les recommandations du rapport sur les origines du virus» publié fin mars, a déclaré une porte-parole, Fadela Chaib, à l'AFP.

8h19 | Forte décélération de la pandémie en Europe cette semaine

La pandémie causée par le coronavirus a décéléré pour la quatrième semaine consécutive dans le monde, particulièrement en Europe : voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

Avec 554 200 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, l'indicateur a de nouveau baissé (-13% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi.

7h56 | Le Royaume-Uni approuve un quatrième vaccin, celui à dose unique de Janssen

Le Royaume-Uni a approuvé vendredi le vaccin unidose contre le coronavirus Janssen du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson, ajoutant un quatrième vaccin à son arsenal dans la lutte contre la pandémie, a annoncé le ministère de la Santé.

Approuvé vendredi par le régulateur britannique (MHRA), ce vaccin va rejoindre ceux de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca et Moderna --qui nécessitent deux doses-- déjà utilisés dans le pays.

Sur Twitter, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué une «nouvelle très bienvenue», soulignant le «rôle important» que jouera le vaccin unidose dans la campagne de vaccination.

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a salué un "élan supplémentaire" dans le programme de vaccination britannique, "qui a déjà sauvé 13.000 vies".

7h35 | «C’est grâce à vous si nous sommes passés au travers»

En ce premier jour de déconfinement, au terme du Défi 28 jours amorcé le 1er octobre 2020 qui s’est transformé en marathon de 239 jours pour juguler la crise de la COVID qui enflammait le Québec, le premier ministre Legault remercie les citoyens.

6h32 | Japon: l'état d'urgence prolongé jusqu'au 20 juin, soit un mois avant les JO de Tokyo

Le gouvernement japonais a une nouvelle fois prolongé vendredi l'état d'urgence en vigueur dans une partie de l'archipel face à la COVID-19, jusqu'au 20 juin désormais, soit quasiment un mois avant l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo.

6h06 | Jour de déconfinement: regardez le Québec Matin en direct

6h05 | RDC: une trentaine de parlementaires morts de la COVID depuis l'épidémie

5h38 | Jour de déconfinement: ce qu’il faut savoir

Les cas de COVID-19 sont en baisse et le Québec amorce son déconfinement «graduel et progressif» avec la levée du couvre-feu vendredi.

5h20 | Petit guide pandémique de la terrasse

Le moment que de nombreux Québécois attendaient avec impatience est enfin arrivé. Les restaurateurs sont prêts et ouvrent dès aujourd’hui leurs terrasses.

5h04 | Restos et bars ont hâte de vous voir

Les restaurateurs sont fin prêts pour la grande réouverture des terrasses aujourd’hui, même si le recrutement de nouveaux employés n’a pas été une mince tâche.