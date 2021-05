La petite laine nécessaire ce week-end

Le temps ne sera pas caniculaire pour le week-end à travers le Québec, alors que des températures saisonnières sont attendues notamment à Montréal.

Environnement Canada prévoit un temps généralement ensoleillé avec alternance de soleil et de nuages pour la majeure partie des régions, vendredi et samedi.

Le scénario de 30 degrés qu’on a connu la semaine passée ne se répétera pas pour ce week-end. Les températures varieront entre 11 et 15 degrés, selon l’agence fédérale.

Dans l’est du Québec, le temps sera ensoleillé avec parfois des nuages, le tout sous des températures saisonnières.

Pour la journée de dimanche, le temps sera nuageux à Québec, en Mauricie, l’Estrie et la Beauce où les températures oscilleront entre 11 et 15 degrés.

À Montréal et ses couronnes, on prévoit un tableau de bord beaucoup plus mieux, avec une alternance de soleil et de nuages et de 17 à 18 degrés au compteur.