Le moment que de nombreux Québécois attendaient avec impatience est enfin arrivé. Les restaurateurs sont prêts et ouvrent dès aujourd’hui leurs terrasses.

Voici un petit guide pandémique de la terrasse

► Les infos de base

Les restaurants devront arrêter de servir de la nourriture et de l’alcool à 23 h, et fermeront leurs portes à minuit. Les heures d’ouverture des restaurants se trouvent sur leur site web.

Il faudra réserver dans la plupart des restaurants.

Vous devrez porter le masque lors de vos déplacements, mais pourrez évidemment l’enlever pour manger et boire. Demeurez à votre table, en maintenant une distance de deux mètres avec les autres, s’il n’y a pas de plexiglas.

Tous les occupants d’une même résidence privée peuvent s’asseoir à la même table sans limites de nombre, mais seulement deux personnes n’habitant pas à la même adresse peuvent être assises à une même table.

Il faudra signer un registre de clients.

► Soyez indulgents !

Beaucoup de nouveaux employés seront encore en formation, et d’autres seront rouillés après des mois sans service.

► Préparez-vous à répéter

Les masques et autres visières rendent les communications un peu plus compliquées.

► Respectez votre réservation

Si vous avez un imprévu, appelez pour annuler votre réservation. « Si vous ne vous pointez pas, vous bloquez la place à quelqu’un d’autre », souligne Charles Barthos, 23 ans, serveur à La Taverne Carrefour Laval.

Et ne flânez pas si vous ne mangez plus : après huit mois de fermeture, les restaurants auront besoin du plus de clients possible.

► Le pourboire, ce n’est pas facultatif

Même si le montant du pourboire demeure à la discrétion du client, il devrait correspondre à au moins 15 % du total de votre facture, avant les taxes, si vous êtes satisfait du service. Il faut aussi savoir que le pourboire ne va pas toujours qu’aux serveurs : il est généralement partagé avec les autres employés.

- Avec Alex Proteau, Agence QMI