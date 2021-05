Rapport de BMO: une reprise économique au pays si la vaccination poursuit sur son élan

Le Canada pourrait connaître une forte reprise économique au deuxième semestre 2021 si la vaccination contre la COVID-19 continue sa progression, selon un rapport des Études économiques de BMO dévoilé vendredi.

«Le Canada affichera probablement des taux de croissance plus forts pendant la majeure partie de cette période. Cela reflète également en partie un retour d’un trou pandémique plus profond pour l’économie», a indiqué par voie de communiqué Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier.

Et la campagne de vaccination aurait une grande incidence sur ce retour à la normale, en permettant notamment la réouverture partielle de certains commerces et le début du déconfinement.

«La prochaine étape du processus de vaccination au Canada est toujours importante, et ce n’est pas le moment de ralentir le rythme. Pour que l’économie du Canada – et surtout, son marché du travail – se rétablisse pleinement, il faut que les secteurs les plus durement touchés se rétablissent», a soutenu l’économiste, tout en précisant que la vaccination complète de la population adulte est nécessaire.

Plus de 80 % des Canadiens de plus de 12 ans devraient avoir reçu leurs deux doses de vaccin d’ici le mois d’août et atteindre le seuil de 88 % de vaccinés d’ici novembre, selon le rapport. Des taux qui seraient d’ailleurs bien plus importants que ceux des États-Unis, avec des prévisions de 73 % pour août et de 80 % pour novembre.

Les secteurs particulièrement touchés pendant la crise sanitaire, tels que la restauration, les divertissements ou encore le tourisme, devraient également connaître un essor lorsque la majorité de la population sera vaccinée.

«Ces secteurs d’activité bénéficieront d’une énorme demande refoulée et d’une épargne excédentaire substantielle des ménages accumulée pendant la pandémie», a ajouté M. Porter, qui prend exemple sur le retour prometteur de la restauration ces dernières semaines chez les Américains.