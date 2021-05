Le train de satellites Starlink qui a été bien visible dans le ciel québécois mercredi soir, provoquant de nombreuses réactions, a un objectif noble, mais risque de poser de nombreux problèmes, selon l’astrophysicienne Marie-Michèle Limoges, directrice du contenu scientifique au Cosmodôme de Laval.

Ces satellites qui ont pour mission de fournir internet haute vitesse à des régions éloignées, ont une orbite particulièrement basse, et se trouvent à 500-600 km de la Terre, permettant un échange de données et d’informations rapide.

Toutefois, ils sont très visibles et risquent ainsi de nuire aux découvertes astronomiques.

«Au lever et au coucher du soleil, la lumière tape sur les trains de satellites, et là, on va les remarquer. Ça vient nuire à l’observation astronomique», déplore Mme Limoges en entrevue à 100% Nouvelles.

Si elle juge qu’il est important de donner accès à internet haute vitesse à tous, elle aurait préféré que la technologie soit plus discrète.

«Ils vont quand même passer devant les étoiles et ça peut nuire à plusieurs découvertes astronomiques. [...] Ça va venir compliquer le travail des astrophysiciens qui vont devoir modéliser le blocage de lumière par ces satellites et l’enlever de leurs données. C’est déjà assez difficile comme ça d’étudier les étoiles sans avoir un obstacle de plus...»

Par ailleurs, une fois leur vie terminée, les satellites deviennent des déchets flottant dans l’orbite terrestre et ne sont pas récupérés.

AFP

«Il y a des chicanes entre les compagnies pour savoir qui sera sur quelle orbite... déjà il y a de la pollution et beaucoup d’objets en orbite. Lorsqu’ils sont désuets, malheureusement la plupart du temps, ils sont laissés là, donc ça crée de la pollution de l’orbite. Ça peut mettre en danger les astronautes qui sont à environ 300 km, ils sont vraiment près. Et plus il y a d’objets, plus il y a des risques de collision. Pour moi, ce n’était pas vraiment une solution de polluer encore plus les orbites basses», détaille-t-elle.

L’objectif de l’entreprise Space X d’Elon Musk est d’avoir en orbite plus de 12 000 satellites afin d’avoir une couverture continue dans la transmission de données.

AFP

«Les satellites tournent autour de la Terre à une vitesse d’environ 25 000 km/h. Ça fait le tour de la Terre en 90 minutes!», ajoute Mme Limoges.

Ces chaînes de trains qui passent continuellement, à basse altitude, permettent donc d’avoir un échange de données presque en continu, mais les rendent beaucoup plus visibles.

AFP

SpaceX a d’ailleurs publié sur Twitter cette semaine que 60 de leurs satellites ont été déployés mercredi d’un seul coup.

