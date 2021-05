William Amos: «Je ne sais pas c’est quoi le problème»

Le député de Pontiac William Amos qui était apparu nu devant sa webcam il y a un peu plus d’un mois, a été de nouveau impliqué dans un incident gênant qui soulève la désapprobation de ses collègues à la Chambre de communes à Ottawa.

Si William Amos avait d’abord été filmé nu devant sa caméra il y a quelques semaines, cette fois-ci, il a uriné pendant une séance, événement qu’il a avoué sur son compte Twitter jeudi soir.

«Là, on est rendu dans un deuxième cas, c’est gênant sincèrement. Je souhaite juste qu’il reçoive l’aide nécessaire si c’est un problème de santé», a déclaré le député conservateur Alain Rayes en entrevue à Mario Dumont.

«Je pense que dans ce cas, ce qu’il a fait est inapproprié, c’est clair», a expliqué pour sa part le chef néodémocrate Jagmet Singh. «Je ne sais pas c’est quoi le problème, mais il a besoin d’aide et j’espère qu’il recevra l’aide nécessaire», a-t-il ajouté.

Les libéraux n’ont pas encore réagi officiellement à cet incident gênant.

En plus des réactions à Ottawa, ce deuxième accroc impliquant le député libéral fait la manchette un peu partout dans le monde, dont dans le prestigieux New York Times et sur la BBC.

En plus d’avouer la faute, M. Amos a déclaré qu’il allait se retirer temporairement de son rôle de secrétaire parlementaire de François-Philippe Champagne et de ses fonctions de comité afin de chercher le soutien approprié.