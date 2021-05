Cellulaire au volant: des conducteurs délinquants pris en flagrant délit à Montréal par nos photographes

Il suffit de se promener sur les routes de la région de Montréal pour constater que plusieurs automobilistes ignorent ou choisissent d’ignorer les règles en vigueur concernant l’utilisation du cellulaire au volant.

Le Journal s’est inspiré de ce que la Sûreté du Québec a déjà fait: louer un autobus pour observer de plus haut et prendre en flagrant délit des usagers de la route qui textent, manipulent leur cellulaire ou même parlent en tenant sans scrupule leur appareil dans leurs mains.

Dès les premières heures à parcourir les autoroutes et artères du grand Montréal, les photographes Martin Chevalier et Joël Lemay ont réussi à repérer de nombreux fautifs.

Au total, ils ont croqué le portrait de 49 conducteurs délinquants pendant l’expérience de quelques jours. La plupart utilisaient illégalement leur appareil. Et une poignée d’entre eux avaient des comportements dangereux, comme écrire dans un bloc-notes au volant sur l’autoroute.

Surpris

Nos photographes étaient pourtant partis à une partie de pêche, doutant que le test s’avère concluant.

«Au début de l’expérience, on s’est dit: si on réussit à en prendre un ou deux aujourd’hui, on va être contents! Finalement, on a été surpris de voir à quel point c’était facile d’en trouver», s’étonne le directeur photo du Journal, Martin Chevalier.

«On pensait que les gens avaient compris qu’ils ne doivent pas utiliser leur cellulaire au volant, mais, visiblement, non!» ajoute-t-il.

Son collègue Joël Lemay, qui arpente les routes du grand Montréal pour le travail, s’est dit étonné de voir à quel point certains automobilistes prennent des risques en voiture.

«J’ai l’habitude de voir des gens utiliser leur cellulaire, mais j’avoue qu’on a été témoins de trucs illégaux... beaucoup plus qu’on pensait», indique-t-il.

La palme revient à l’homme qui mangeait une cuisse de poulet d’une rôtisserie, la boîte en carton sur les jambes.

Malheureusement, cette scène rigolote (mais non sans risque) n’a pu être photographiée à temps. Nos photographes ont fait attention aux règles de sécurité routière. Ainsi, plusieurs situations flagrantes ont échappé à la lentille des photographes.

«On a réussi à prendre en photo plusieurs personnes, mais on en a manqué autant qu’on en a pris, parfois même le double», insiste Martin Chevalier.

Photo Martin Chevalier

Notre démarche

Le Journal s’est inspiré d’une tactique des policiers pour surprendre les conducteurs en pleine manipulation de leur cellulaire au volant.

Après avoir loué un petit autobus, Martin Chevalier, directeur photo du Journal de Montréal, et Joël Lemay, photographe de l’Agence QMI (photo ci-dessous), ont arpenté des autoroutes et artères du grand Montréal. Le photographe du Journal Pierre-Paul Poulin a aussi participé à l’expérience pendant une journée.

Conducteur désigné, Martin Chevalier a profité de la vue surélevée que lui donnait son véhicule pour signaler les usagers de la route fautifs qu’il repérait. À l’arrière, le photographe en poste, caméra à la main, tentait de prendre des photos de l'infraction.

Pour les besoins de ce test, les photographes ont roulé 35 heures en cinq jours. Leur expérience à Montréal s’est tenue du 22 au 29 avril, en semaine.

Derrière les vitres teintées de l’autobus, Joël Lemay et Pierre-Paul Poulin ont pu immortaliser des dizaines d’automobilistes pris la main... sur le cellulaire.

L’expérience a été effectuée à différentes heures de la journée, quand la circulation est plus dense. Certains moments étaient plus propices à l'observation du laisser-aller des usagers de la route, particulièrement aux feux rouges et quand il y avait de la congestion.

Documenter le problème

À Québec, le journaliste Nicolas Saillant et le photographe Stevens Leblanc ont répété l’expérience, qui s'est avérée tout aussi concluante. En une journée, ils ont photographié une dizaine de personnes parlant avec le cellulaire à l’oreille ou textant à deux mains.

En utilisant un autobus, les policiers observent les conducteurs fautifs et leur collent ensuite une importante contravention.

Si nous avons emprunté le modus operandi des policiers, notre objectif était bien différent.

L’expérience visait avant tout à prouver que la problématique du cellulaire au volant est encore bien présente. Nous avons donc choisi de brouiller le visage des automobilistes surpris par nos photographes.