Déconfinement: même le froid ne les arrête pas

C’est avec le sourire accroché aux lèvres malgré le temps frisquet que les Montréalais ont pu profiter vendredi de la grande réouverture des terrasses après huit mois de dur confinement.

« Ça fait tellement du bien ! » lance Linda Lambert, ravie de pouvoir enfin partager un bon repas avec son mari au soleil, sur l’avenue du Mont-Royal.

Ils n’étaient pas les seuls, vendredi après-midi, à profiter du retour des terrasses, l’une des premières étapes du plan de déconfinement qui a été annoncé la semaine dernière par le gouvernement Legault et qui se déclinera tout au long l’été.

« Tranquillement, on reprend les habitudes d’avant », observe Gaspard Barbecot sur la terrasse du Pizzédélic, qui était remplie au maximum, à l’instar des autres terrasses ouvertes sur Le Plateau-Mont-Royal.

Le vieux moins achalandé

L’achalandage était bien moindre dans le Vieux-Montréal en ces temps de télétravail. Virginie Dostie n’a même pas eu besoin de réserver pour trouver une table pour sa petite famille.

« On tenait à venir encourager les restaurateurs qui ne l’ont pas eu facile », ajoute son conjoint, Alexandre Sarak, qui passait un bon moment, mais qui grelottait quand même un peu.

Le mercure dépassait alors à peine les 10 degrés Celsius, ce qui n’était toutefois pas suffisant pour refroidir les ardeurs de Julien Anthony et de ses colocataires.

« On prévoit se louer des BIXI pour faire le tour des terrasses toute la journée », s’enthousiasme cet étudiant français des HEC qui levait son verre à la levée du couvre-feu.

Anne-Julie D’Amico et Charlotte Dion-Gagnon fêtaient quant à elles la grossesse de cette dernière. Pour rien au monde, ces deux amies n’auraient manqué ce rendez-vous, elles qui ne s’étaient pas vues depuis plus d’un an.

« Il n’y a pas de température froide, il y a juste des mauvais vêtements », lance à la blague Charlotte, blottie dans son coupe-vent.

Un meilleur service !

Sur la terrasse de la Taverne Saint--Sacrement, sur l’avenue du Mont-Royal, à Montréal, Yvan Tremblay a aussi le cœur à rire.

« J’ai essayé de me faire une terrasse chez moi, mais ce n’est pas pareil. Le service est bien moins bon ! » plaisante celui qui a l’intention de répéter l’expérience cet été.

♦ Si tout se passe bien, les Montréalais devraient aussi avoir le droit d’aller casser la croûte dans les salles à manger intérieures à partir du 7 juin. Ceux qui résident dans les couronnes pourront le faire à partir de lundi.