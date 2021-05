EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

17h27 | Le retour d'une imposante foule pour un concert test anti-COVID à Paris

«Ça fait si longtemps»: 5 000 spectateurs ont dansé samedi sur les tubes du groupe français Indochine, avec masque, mais serrés dans l'arène parisienne de Bercy, lors d'un concert doublé d'une étude scientifique très attendu par un secteur durement éprouvé par la COVID-19.

16h52 | Fêter la fin du couvre-feu avec une crème glacée

Si plusieurs Québécois ont choisi de se retrouver sur les terrasses nouvellement ouvertes ou de se réunir simplement dans un parc lors de la fin du couvre-feu, vendredi soir, d’autres ont préféré célébrer le déconfinement de façon plus inusitée.

15h25 | Kate Middleton reçoit sa première dose de vaccin

La duchesse de Cambridge et épouse du prince William, Kate Middleton, a reçu sa première injection de vaccin contre la COVID-19, vendredi.

14h04 | Nouvelles manifestations anti-Bolsonaro au Brésil

AFP

Des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté samedi dans plusieurs villes du Brésil contre le président Jair Bolsonaro et sa gestion contestée de la pandémie, qui a fait près de 460 000 morts et menace de s'aggraver à nouveau.

13h58 | AstraZeneca: la date de péremption de lots de vaccins reportée d’un mois

AFP

Santé Canada a autorisé le report d’un mois de la date de péremption de deux lots du vaccin d’AstraZeneca afin de permettre aux provinces d’utiliser leur stock pour la deuxième dose contre la COVID-19.

13h33 | Les frontières de l’Ontario fermées jusqu’à la mi-juin

Marc Desrosiers / JdeM

L’Ontario prolonge la fermeture de sa frontière avec le Québec et le Manitoba au moins jusqu’au 16 juin afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus.

12h56 | Diminution des cas dans la Capitale-Nationale, augmentation dans Chaudière-Appalaches

Photo adobe stock

Le nombre de cas a diminué samedi dans la Capitale-Nationale, mais il a grimpé dans Chaudière-Appalaches.

12h50 | Dur lendemain de veille dans les parcs de Montréal

L’ambiance festive de la première soirée sans couvre-feu a laissé place à la frustration samedi matin à Montréal, alors que des monticules de déchets jonchaient le sol et des tables dans plusieurs parcs de la ville.

12h40 | En Floride, un concert à 18 $ avec vaccin, 1000 $ sans

Photo Fotolia

Pour assister au concert du groupe Teenage Bottlerocket prévu le 26 juin à Saint Petersburg, en Floride, il vous faudra débourser 18 dollars — mais attention, dans l’éventualité où vous n’êtes pas vaccinés contre la COVID-19, le ticket vous coûtera... 999,99 dollars.

11h51 | Partys dans les parcs: «on va demander aux gens de remettre leur cerveau en place»

Les policiers ont toléré les nombreux rassemblements dans les parcs pour la première soirée sans couvre-feu, mais seront plus strictes dans les prochains jours.

11h41 | COVID-19: stabilité au Québec et baisse en Ontario

Les cas ont peu varié au Québec samedi pendant qu’en Ontario on a affiché une embellie de situation.

11h00 | 410 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Joël Lemay / Agence QMI

Le Québec rapporte 410 cas de COVID-19 et 7 décès, portant le total à 369 728 personnes infectées et 11 125 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 419 infections et 4 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 MAI 2021

- 369 728 personnes infectées (+410)

- 11 125 décès (+7)

- 373 personnes hospitalisées (-12)

- 91 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 23 666 pour un total de 9 503 504

- 99 549 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 405 885

10h36 | Sur une terrasse avec quatre autres personnes: Valérie Plante admet avoir fait une «erreur»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a admis avoir fait une «erreur» en partageant une table sur une terrasse avec quatre autres personnes, vendredi, sur le Plateau-Mont-Royal.

Les règles sanitaires sont claires en zone rouge, comme à Montréal: un maximum de deux personnes avec des enfants mineurs ou les occupants d’une même résidence peuvent s’asseoir ensemble à la terrasse d’un restaurant depuis vendredi, début du déconfinement.

10h14 | Arrêt aux puits : la vaccination à vélo au circuit Gilles-Villeneuve entamée

Le circuit Gilles-Villeneuve ouvrira ses écuries le temps de trois fins de semaine pour permettre aux personnes en transport actif de se faire vacciner.

Outre les cyclistes, il sera aussi possible pour les piétons, les personnes à trottinettes, en planche à roulettes, ou utilisant tout autre mode de transport actif de se faire vacciner sur la piste de course du parc Jean-Drapeau.

9h02 | Déconfinement: du houblon, des rires et des larmes

Normalement, on va veiller sur les terrasses. Hier matin, certains joyeux lurons ont résolu de s’y réveiller.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONT

8h56 | Le français écrit au primaire malmené en raison de la COVID-19

La pandémie a entraîné son lot de retards scolaires, mais au primaire, c’est surtout la maîtrise de la grammaire et de l’écriture qui en a pris un coup, selon une enquête réalisée auprès d’enseignants québécois.

8h43 | Plusieurs enquêtes en Allemagne pour fraude aux tests fictifs

Plusieurs enquêtes ont été lancées en Allemagne contre des structures proposant des tests COVID-19 rapides, soupçonnés de gonfler le nombre de dépistages réalisés pour obtenir des remboursements non mérités de la part de l’État.

8h31 | Un deuxième été sans travailler?

Les jeunes Québécois ont-ils perdu le goût de travailler ? Pendant que des milliers d’entreprises cherchent désespérément des employés, moins de jeunes semblent vouloir un travail. Du jamais-vu en plus de dix ans !

8h17 | Les Québécois inquiets du haut niveau d’endettement des gouvernements

Près d’un Québécois sur deux (47 %) croit que le haut niveau d’endettement des gouvernements, grandissant avec la pandémie, aura des impacts négatifs sur sa situation financière à la retraite, selon ce que révèle un sondage SOM, publié vendredi et réalisé pour le compte d’ÉducÉpargne.

7h53 | Les ventes de condoms revigorées par le déconfinement

La levée progressive du confinement dans la foulée de la campagne de vaccination semble favoriser les rapprochements intimes puisque les ventes de condoms ont connu une hausse durant les dernières semaines.

7h45 | Réouverture des terrasses

La réouverture des terrasses en réjouit plusieurs. Entrevue de François Meunier, vice-président aux affaires corporatives et gouvernementales de l'Association Restauration Québec.

6h30 | Le Vietnam découvre un nouveau variant

Le Vietnam a découvert un nouveau variant du virus de la COVID-19, qui se transmet rapidement dans l'air, et est une combinaison des variants indien et britannique, ont rapporté samedi les médias d'État.

AFP

6h17 | La vaccin Pfizer efficace contre le variant indien, mais de façon «légèrement» diminuée

Le vaccin Pfizer produit des anticorps qui sont capables de neutraliser le variant indien du coronavirus, avec cependant une "efficacité légèrement diminuée" en laboratoire, selon une étude de chercheurs de l'Institut Pasteur.

AFP

6h12 | France: un concert-test du groupe Indochine pour faire avancer la science

Quelque 5000 spectateurs ont rendez-vous samedi pour danser au son des tubes du groupe français Indochine et retrouver l'ambiance du live, dans la fosse de la salle de concerts de Bercy à Paris, lors d'un concert doublé d'une étude scientifique très attendu par un secteur durement éprouvé par la COVID-19.

5h38 | Déconfinement: même le froid ne les arrête pas

C’est avec le sourire accroché aux lèvres malgré le temps frisquet que les Montréalais ont pu profiter vendredi de la grande réouverture des terrasses après huit mois de dur confinement.

Étienne Paré

5h14 | Enfin un semblant de vie normale

Les terrasses ont été prises d’assaut vendredi par des Québécois qui ne voulaient pas attendre une journée de plus avant de retrouver l’ambiance de leurs restaurants favoris.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

5h00 | Plusieurs «gros» partys pour la première soirée sans couvre-feu

Plusieurs centaines de citoyens se sont rassemblés dans les parcs de la grande région métropolitaine pour fêter la levée du couvre-feu et le début du déconfinement.

4h38 | Un quartier d'une ville du sud de la Chine confiné après l'apparition de cas

Un quartier de la ville de Guangzhou dans le sud de la Chine a été confiné samedi alors que les autorités locales tentent de contenir une hausse des cas de coronavirus.

AFP

2h23 | Sclérose en plaques et COVID: inquiétudes autour de certains traitements

Certains traitements contre la sclérose en plaques, les anti-CD20, semblent annuler la protection des vaccins contre la COVID-19 et augmentent le risque de faire une forme grave, s'alarment des spécialistes de cette maladie, avant la journée mondiale de cette maladie dimanche.

0h48 | Surpeuplées, les prisons thaïlandaises submergées par la COVID-19

De très nombreux cas de COVID-19 touchent actuellement les prisons thaïlandaises, jetant une lumière crue sur la surpopulation carcérale dans le royaume, où certains détenus doivent dormir collés les uns aux autres.

En quelques semaines, plus de 22 000 prisonniers ont été testés positifs et consigne a été passée de garder son masque à tout moment, même la nuit.

0h46 | Oxygène, hôpitaux, médicaments... des applications au secours des Vénézuéliens

Recherche d'un hôpital ou d'une clinique, d'une bonbonne d'oxygène, de médicaments? Des applications vénézuéliennes ont surgi pour tenter d'aider gratuitement malades du Covid-19 et leurs proches dans un pays durement touché par la pandémie mais aussi par la crise économique.

0h45 | Aux États-Unis, pays des pourboires, les serveurs pâtissent encore de la pandémie

L'automne et l'hiver derniers, au moment où la ville de Washington connaissait une flambée d'infections dues à la COVID-19, Tizoc Zarate luttait pour subvenir à ses besoins et ceux de sa petite-amie et ce, alors qu'il travaillait comme serveur dans un restaurant.

Le jeune homme de 22 ans, Américain d'origine mexicaine, s'insurge des risques sanitaires auxquels il a été confronté à son travail, en particulier considérant la faible paie qu'il recevait et le manque de soutien de ses patrons.