Enfin un semblant de vie normale

Les terrasses ont été prises d’assaut vendredi par des Québécois qui ne voulaient pas attendre une journée de plus avant de retrouver l’ambiance de leurs restaurants favoris.

Plusieurs établissements affichaient complet pour la soirée ou ont dû refuser des clients, a constaté Le Journal en visitant notamment l’avenue Mont-Royal et la rue Saint-Denis.

Des clients ont dû faire plusieurs adresses avant de trouver un endroit où il y avait de la place, en attendant parfois plus d’une heure pour obtenir une table.

Selon les consignes en vigueur, seuls deux adultes provenant de deux adresses différentes peuvent être à la même table. Une tablée peut aussi être composée de toutes les personnes qui résident à la même adresse, sans égard au nombre.

« Bon déconfinement ! »

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le premier ministre François Legault s’est installé avec sa femme sur la terrasse du restaurant Chez Lévêque dans le quartier Outremont vers 16 h pour célébrer à la fois le déconfinenent, mais aussi son anniversaire qui a eu lieu le 26 mai. « Je veux en profiter pour dire merci aux Québécois qui ont fait des efforts qui ont valu la peine. Sur une échelle du bonheur de 1 à 10, je ne suis pas loin de 10. Bon déconfinement! » La copropriétaire Patricia Lévêque, s’est dite « vraiment honorée » de recevoir le premier ministre sur sa terrasse.

La patience était de mise

Photo Martin Alarie

Plusieurs ont dû attendre patiemment leur tour pour obtenir une place. C’est le cas de Geneviève Lavoie, de Benoit Sauvé et de leur fils Lohan qui ont patienté plus d’une heure en file afin de manger dans une pizzeria. « Je trouve que, oui, ça vaut la peine », estime M. Sauvé.

« Presque bizarre »

Photo Martin Alarie

Anne-Marie Boutin (à droite), qui mangeait vendredi avec sa grande amie Frédérique Tremblay, s’est sentie « presque bizarre » de pouvoir manger au restaurant. « J’y pense depuis le début de la semaine », dit-elle.

Vive la soirée !

Photo Martin Alarie

C’est avec « un bon mojito » qu’ont célébré entre autres la fin du couvre-feu, vendredi, Gabriela Quezada et Karimé Issa, croisées après 21 h 30. « On n’en pouvait plus du couvre-feu », a dit Mme Issa.

Photo Martin Alarie

« C’est un bon sentiment après avoir été confinés pendant si longtemps », a soutenu Yao Zhang qui profitait d’une première sortie en un an avec son conjoint Benjamin Barrouillet.