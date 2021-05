Le milliardaire Stroll liquide des Ferrari, un yacht et un penthouse

Engagé dans un pari risqué de relance de la firme britannique Aston Martin, le milliardaire québécois Lawrence Stroll a mis en vente récemment une dizaine de Ferrari de collection, un yacht de 317 pieds et un luxueux penthouse en Floride.

L’homme d’affaires originaire de Montréal figure parmi les plus riches Canadiens. Sa fortune personnelle est évaluée par Forbes à 3,2 milliards $ US (3,87 milliards $). Son fils Lance est l’un des deux pilotes de l’écurie de formule 1 Aston Martin qu’il a acquise récemment tout comme le célèbre constructeur britannique.

Au cours des derniers mois, plusieurs voitures d’exception de la collection de Stroll ont été à vendre, selon plusieurs sources.

Une Ferrari FXX rouge de course a été mise sur le marché pour 3,5 millions $ US. Une Ferrari F50 et une F40 GTE ont aussi été écoulées, selon une source.

Les modèles les plus prestigieux de Stroll, comme une Ferrari 275 GTB payée 27,5 M$ US en 2013 et une Ferrari 250 GTO de plus de 50 M$ US, ne seraient toutefois pas à vendre.

Un penthouse en Floride de 20 millions $ US et un yacht de 200 millions $ US, le Faith, ont aussi été vendus récemment.

Circuit Mont-Tremblant

Le concessionnaire Ferrari Québec et le circuit automobile Mont-Tremblant, qui appartiennent à des firmes reliées au père de Lawrence Stroll, ont aussi été mis sur le marché ou vendus dernièrement, selon nos informations.

Le circuit Mont-Tremblant a depuis peu été retiré du marché, selon deux sources.

Appelé à commenter la vente des voitures, du yacht, du penthouse et du circuit Mont-Tremblant, le chef des communications de l’écurie Aston Martin, Matt Bishop, s’est fait avare de précisions.

« Les propriétés/articles ne sont plus à vendre. M. Stroll a l’intention de les conserver », s’est-il borné à nous écrire, en réponse à un courriel.

Aston Martin

Les transactions coïncident avec l’implication de Stroll dans la relance du constructeur automobile britannique Aston Martin.

Le milliardaire a fait l’acquisition en 2020 avec un groupe de riches hommes d’affaires de plus de 20 % d’Aston, via une société offshore établie aux Îles Vierges britanniques. André Desmarais, le président délégué de Power Corporation, fait partie du groupe.

Plus de 500 millions de livres ont alors été injectées dans l’entreprise (près d’un milliard $). L’action d’Aston Martin a perdu plus de 80 % de sa valeur depuis son inscription en Bourse en 2018.

Un milliard $ US

Selon un document financier, Aston a emprunté 1 milliard $ US à un taux d’intérêt de 10,5 % pour financer ses activités.

« C’est un pari difficile pour Stroll qui n’est pas gagné », dit une source.

Parallèlement, Lawrence Stroll s’est aussi associé en 2018 avec André Desmarais et d’autres pour racheter l’écurie de Formule 1 Force India pour 97 millions de livres (166 M$).

En 2020, Force India, rebaptisée Racing Point, a surpris en finissant au quatrième rang du championnat des constructeurs.

Mais cette année, l’écurie, rebaptisée Aston Martin, connaît une saison difficile après quatre courses. Elle est au septième rang, loin de l’objectif d’une troisième place.

Le magnat Stroll a pourtant indiqué en mars au Financial Times avoir besoin du succès en F1 pour faire mousser la marque à l’extérieur de la piste.

