Les ventes de condoms revigorées par le déconfinement

La levée progressive du confinement dans la foulée de la campagne de vaccination semble favoriser les rapprochements intimes puisque les ventes de condoms ont connu une hausse durant les dernières semaines.

Les dépenses liées aux achats de préservatifs étaient en chute de 4 % durant la dernière année au Canada, selon la firme NielsenIQ. Or, les compagnies de condoms ont désormais de quoi se réjouir depuis le début de la campagne de vaccination au pays.

« Les ventes de préservatifs sont en train de rebondir en 2021 avec une augmentation de 4 % à la mi-avril et de 6 % à la mi-mai », constate Francis Parisien, vice-président de la firme pour l’est du Canada.

NielsenIQ fournit, entre autres, aux distributeurs des grandes chaînes un suivi des performances des produits en magasin. Le groupe américain a compilé pour Le Journal des données sur les condoms vendus au Canada depuis le début de la pandémie.

Pour en arriver à ces résultats, l’entreprise a calculé le nombre de ventes de préservatifs au Canada pour les quatre semaines précédant le 15 mai 2021.

Elle a ensuite comparé les chiffres pour cette même période avec l’année 2020. Voilà comment elle justifie, par exemple, un bond des ventes de 6 % des préservatifs ce mois-ci.

Millions $ perdus

Toujours selon NielsenIQ, les Canadiens ont acheté pour un peu plus de 63,6 millions $ en condoms durant la dernière année. Cela représente des pertes d’environ 2,5 millions $ pour cette industrie, si l’on compare avec les ventes de l’année avant la pandémie.

« Nous constatons une croissance élevée dans toutes les principales catégories de produits de santé et de beauté à mesure que le déploiement du vaccin progresse et que les consommateurs recherchent de plus en plus d’expériences et participent à davantage de réunions sociales », commente M. Parisien.

Ce phénomène n’est pas unique au Canada. Les ventes de préservatifs aux États-Unis ont aussi enregistré une hausse de 37 millions $ dans les quatre semaines précédant le 1er mai, selon CNN.

Sex-shops ravis

À La Capoterie, une boutique érotique spécialisée dans la vente de condoms à Montréal, on se réjouit du retour des clients.

« C’est sûr qu’on enregistre des hausses d’achats de condoms depuis plusieurs semaines. Les ventes ont diminué cet automne et cet hiver, mais les clients sont revenus pour ces produits-là », affirme Marilou Desmarteaux, qui gère La Capoterie et 14 autres boutiques érotiques au Québec.

« On voit que les gens viennent plus aussi pour acheter plusieurs condoms à l’unité et de différentes tailles récemment. Sûrement parce qu’ils recommencent à expérimenter avec différents partenaires et veulent être certains d’avoir la bonne grandeur », conclut Mme Desmarteaux.