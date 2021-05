Négociations du secteur public: la FTQ conclut une entente de principe

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats affiliés dans le secteur public ont conclu samedi une entente de principe avec Québec après plus d’un an de négociations pour améliorer les conditions de travail de ses membres.

«Enfin, après plus d’un an de négociation, nous avons convenu avec le gouvernement de dispositions qui amélioreront les conditions d’exercice d’emploi pour faciliter l’attraction et la rétention du personnel en santé, en éducation et dans les services sociaux tout en améliorant la rémunération», a déclaré par voie de communiqué le président de la FTQ, Daniel Boyer.

L’entente de principe comprend une hausse salariale de 2% par an pour un contrat de trois ans et des ajustements des revenus des employés du secteur public en fonction des catégories d’emploi.

Via communiqué, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, a confirmé l'entente de principe, affirmant qu'avec celle-ci, ce sont plus de 100 000 travailleurs pour qui le renouvellement de la convention collective est désormais réglé.

«Sous l’impulsion que le PM François Legault et moi avons donné le 2 mai et grâce au travail de l’ensemble des équipes de négociations, je suis heureuse d’annoncer une entente de principe globale avec près de 60 000 employés du secteur parapublic, représentés par la FTQ», a écrit sur Twitter en soirée la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Les modalités de cette entente seront présentées prochainement aux syndiqués avant d’être dévoilées publiquement, a précisé la FTQ.

«Il faut rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux qui, depuis des années, maintiennent à bout de bras les services publics, particulièrement pendant cette crise de la COVID-19. Leur détermination et leur mobilisation ont grandement aidé à faire aboutir cette négociation», a soutenu M. Boyer.

Plusieurs journées de mobilisation ont été organisées ces dernières semaines afin de faire pression sur le gouvernement Legault pour faire avancer les négociations qui étaient au point mort dans le secteur public.

De passage à TVA Nouvelles samedi, Daniel Boyer a mentionné que son équipe, mais également le gouvernement dans les derniers jours ont travaillé très fort pour trouver un terrain d'entente.

«Selon les premières consultations que nous avons faites jusqu’à maintenant, nos membres sont très satisfaits de cette entente de principe», mentionne le président de la FTQ.