25 morts après la consommation d’une liqueur toxique

Au moins 25 personnes sont mortes après avoir bu de l’alcool toxique dans le nord de l’Inde, a indiqué la police dimanche.

La police a arrêté 10 hommes pour avoir vendu de l’alcool dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé de l’Inde.

«Jusqu’à présent, 25 personnes sont mortes et quelques autres ont été admises à l’hôpital et sont sous traitement. Dix personnes ont été arrêtées», a déclaré à l’AFP Ajab Singh, un porte-parole de la police.

Selon des médias locaux, l’alcool avait été acheté jeudi dans un magasin tenu par deux frères.

Les magasins d’alcool de l’État de l’Uttar Pradesh avaient été fermés dans le cadre du confinement imposé pour lutter contre la flambée de coronavirus, qui a fait environ 160 000 morts dans le pays depuis le 1er avril.

Mais alors que le nombre de contaminations commençait à diminuer, l’Uttar Pradesh a autorisé la reprise de la vente d’alcool dans certains districts le 11 mai, avec des horaires restreints.

La façon dont l’alcool en cause a été produit n’a pas encore été clairement déterminée. Mais des centaines de personnes meurent chaque année en Inde à cause d’alcools bon marché fabriqués dans des distilleries clandestines, accessibles même aux plus pauvres.

Sur les quelque cinq milliards de litres d’alcool consommés chaque année dans le pays, environ 40% sont produits illégalement, selon l’International Spirits and Wines Association of India.

Du méthanol — forme d’alcool hautement toxique parfois utilisée comme antigel — est souvent ajouté à l’alcool. S’il est ingéré, le méthanol peut provoquer la cécité, des lésions hépatiques et la mort.

L’an dernier, 98 personnes sont mortes dans l’État du Pendjab (nord) après avoir bu de l’alcool de contrebande.

Et en 2019, quelque 150 personnes sont mortes dans l’État de l’Assam, dans le nord-est du pays, la plupart étaient des travailleurs dans des plantations de thé.