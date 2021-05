COVID-19 et rassemblements: «il y a un danger même à l’extérieur»

Devant les grands rassemblements observés ce week-end à Montréal et à Québec, le Dr Mathieu Simon rappelle que la COVID-19 représente «un danger même à l’extérieur».

Le chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec comprend que les gens ont besoin de se retrouver, mais affirme qu’il faut faire attention même si on est dans un parc.

«Quand on s’embrasse, quand on est collés l’un sur l’autre, quand on se fait de grandes accolades, on peut tout comprendre ça, on a tous envie de le faire, mais ce n’est pas encore le bon moment parce que le virus ne discrimine pas pour savoir si c’était un acte d’humanité ou de la négligence», soutient le Dr Simon en entrevue à LCN.

Il constate que plusieurs personnes qui ont contracté la COVID-19 dans les dernières semaines l’ont fait lors de soupers entre amis ou d’activités «banales».

Le Dr Simon prévient que ces comportements pourraient mener à une quatrième vague que personne ne souhaite voir.

«[Le virus] va s’insinuer en nous, il va persister pendant l’été et quand on va rentrer à l’automne dans les lieux de travail, et bien la quatrième vague pourrait nous attendre et je ne veux pas que ce soit ça. Pour moi, il y a deux vagues de trop dans cette histoire-là, je n’en veux pas une quatrième», dit-il.

Il assure toutefois que le vaccin est efficace puisque beaucoup moins de patients sont hospitalisés aux soins intensifs en raison du coronavirus.

«Le vaccin fonctionne, on ne voit plus de patients avec des maladies sévères associées à la COVID depuis que la vaccination a commencé, même avec une dose. Il arrive d’avoir des patients qui vont faire la COVID malgré la vaccination, mais ils vont faire une forme beaucoup moins sévère», observe le Dr Simon.