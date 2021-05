Denis Coderre surpris avec son cell au volant?

Les deux principaux candidats à la mairie de Montréal se sont retrouvés dans l'embarras ce week-end. L'un parce qu'il semble utiliser un cellulaire en conduisant, l'autre pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires sur une terrasse.

• À lire aussi: Sur une terrasse avec quatre autres personnes: Valérie Plante admet avoir fait une «erreur»

Denis Coderre a été photographié en train de manipuler un appareil électronique qui ressemble à un cellulaire, alors qu’il conduisait sa voiture vendredi matin.

«Vers 8h45 [à Montréal], à la lumière rouge sur le boulevard Robert-Bourassa, au coin de René-Lévesque, on aperçoit le candidat à la mairie qui texte au volant», dénonce par courriel un citoyen qui préfère rester anonyme.

Photo courtoisie

Sur une série de trois photos, on voit Denis Coderre penché sur un objet électronique qu’il manipule avec ses pouces. Mais pour l’équipe du candidat à la mairie de Montréal, ces accusations sont fausses.

«Denis Coderre ne texte pas au volant», rétorque Marc-Antoine Audette, attaché de presse pour l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal.

Cependant, il n'a pas pu expliquer ce que faisait le candidat à la mairie alors que ses mains ne sont pas sur le volant.

«C’est un mobile»

Au moins trois policiers à la retraite assurent que Denis Coderre utilise un appareil électronique derrière son volant sur ces clichés.

«Pour moi, ça ne fait pas de doute que c’est un mobile. Il est clairement en train de texter ou de manipuler un appareil électronique avec ses mains. Dans tous les cas, il s’agit d’une infraction lorsqu’on conduit sa voiture», certifie Paul Laurier, ancien policier de la Sûreté du Québec (SQ).

«C’est minimum cinq points d’inaptitude de perdus. La loi est claire: utiliser un cellulaire ou un appareil électronique portatif ou consulter un écran en conduisant, c’est illégal», ajoute-t-il.

Le Journal publiait d'ailleurs, hier, un long dossier sur l'utilisation du cellulaire au volant et les distractions qu'il cause.

Plante s'excuse

De son côté, Valérie Plante a présenté ses excuses aux Montréalais, hier, après avoir transgressé les règles sanitaires sur une terrasse.

Photo tirée du compte Twitter de FRÉDÉRICK CARLE

La mairesse a avoué qu’elle a partagé une table sur une terrasse avec quatre autres personnes qui n’habitent pas à la même adresse, vendredi soir, sur le Plateau-Mont-Royal. Mme Plante a d’abord voulu mettre au clair que les règles sont les mêmes pour tous.

«C’était très important pour moi de m’excuser et de rappeler l’importance de suivre les règles. Ce qui est bon pour tout le monde, c’est bon aussi pour moi» a-t-elle précisé.

Admettant qu’elle avait contrevenu aux règles pendant «grosso modo une quinzaine de minutes», elle a demandé aux Montréalais de ne pas baisser les bras et de rester disciplinés.

«Je mangeais avec une amie, et le chef et deux membres de mon équipe sont venus s’asseoir avec nous quelques minutes. On aurait dû remettre nos masques. Ça montre qu’on doit être vigilants et qu’on n’est pas à l’abri d’une erreur malgré nos bonnes intentions», a écrit Mme Plante sur Twitter.

Rappelons que tous les occupants d’une même résidence peuvent s’asseoir à la même table sans limite de nombre, mais seulement deux personnes n’habitant pas à la même adresse peuvent être assises à une même table.