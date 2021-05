Presque plus de cas à Québec, aucun au Bas-Saint-Laurent

La troisième vague de COVID-19 semble de plus en plus toucher à sa fin à Québec où à peine une poignée de nouveaux cas ont été détectés dans les dernières 24 heures, tandis qu’aucune infection n’a été recensée au Bas-Saint-Laurent.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: 315 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

• À lire aussi: Presque tout le Québec en zone orange dès lundi

Avec 19 nouvelles infections, la Capitale-Nationale continue à se maintenir sous la barre des 20 cas par jour, au lendemain de vastes célébrations dans les parcs de la ville à l’occasion de la levée du couvre-feu et à la veille du retour en zone orange. Aucun nouveau décès n’a été signalé dimanche.

En comparaison, la Capitale-Nationale enregistrait encore souvent plus de 30 cas par jour il y a à peine une semaine.

La plus grande amélioration a cependant été signalée au Bas-Saint-Laurent, où aucun test de dépistage n’a permis de détecter un cas de COVID-19 dans la dernière journée. Le nombre de nouveau décès est aussi demeuré à zéro dimanche, montrent les données du ministère de la Santé.

Il s’agit d’une belle victoire pour cette région, devenue pendant un temps l’une des plus touchées par le virus au Québec, en fonction de son nombre d’habitants. Le Bas-Saint-Laurent cumulait encore plus d’une vingtaine de cas par jour il y a à peine une semaine, un nombre qui s’est cependant affaissé très rapidement dans les derniers jours.

Malgré tout, la région sera scindée en deux dès lundi alors que la moitié ouest demeurera en zone rouge une semaine de plus, comme Montréal et Laval, tandis que la moitié est virera au orange.

Enfin, Chaudière-Appalaches a présenté un bilan cumulant 27 cas de plus, dimanche. La région, en raison de ses éclosions marquées en Beauce, demeure l’une des plus touchées par le virus dans les environs de Québec, bien que là aussi, on entrevoit la fin de la troisième vague alors que les indicateurs demeurent à la baisse.