Un motocycliste blessé gravement dans le Bas-Saint-Laurent

Un quadragénaire a été transporté à l’hôpital dans un état critique après avoir été éjecté de sa moto lors d’une sortie de route sur la route 234, à Saint-Marcellin, samedi soir.

L’incident s’est produit tout près de la route du Lac-Noir, dans la petite municipalité de la MRC Rimouski-Neigette, vers 18 h 30.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le motocycliste aurait perdu la maîtrise de sa moto avant de chuter sur la chaussée et d’être propulsé contre des arbres.

Il a été transporté au centre hospitalier le plus près, où il luttait pour sa vie. Dimanche matin, on ne craindrait plus pour sa vie, bien que son état soit toujours critique.

«L’alcool ne serait pas impliqué dans ce dossier», affirme le porte-parole de la SQ Stéphane Tremblay.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans la sortie de route.