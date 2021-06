Cellulaire au volant: Denis Coderre donne sa version des faits

Le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, soutient qu’il ne textait pas au volant, comme semble le démontrer une photo prise par un citoyen, mais qu’il replaçait plutôt son cellulaire qui était tombé.

«Ce qui est arrivé, c’est que l’appareil est tombé de mon socle. Je l’ai pris dans mes mains, c’est sûr qu’on ne pouvait pas texter parce que je ne pouvais pas texter avec ça. J’ai vérifié si tout était correct et je l’ai replacé par la suite», explique-t-il en entrevue à LCN.

Dimanche matin, un article a été publié dans le Journal de Montréal dans lequel on pouvait voir une photo de Denis Coderre qui semblait manipuler un objet ressemblant à un cellulaire alors qu’il se trouvait au volant d’une voiture.

Soutenant que les informations du journaliste étaient erronées quant à la date à laquelle serait survenu l’événement, le candidat à la mairie avait jusqu’à maintenant refusé de s’expliquer.

«C’est parce que, un, on me disait que samedi matin j’avais texté au volant à 8h45. Je n’ai pas texté au volant à 8h45 parce qu’à 8h45, je n’étais même pas dans ma voiture. Aujourd’hui je regarde l’article et on dit vendredi. Ah OK, c’est vendredi maintenant et quand je regarde ça, je saisis la chose. Je regardais à la lumière rouge si tout était correct, je l’ai replacé par la suite et entretemps il y a une photo. Je ne texte pas, je le regarde et je le replace après», raconte M. Coderre.

Tribunal populaire

Denis Coderre soutient que ce genre de photos, prises hors contexte, doivent cesser parce qu’elles sont «intrusives» et détournent les discussions des vrais enjeux.

«Je pense qu’à un moment donné, il va falloir qu’on arrête de vouloir prendre de photos, il y a un peu d’intrusion dans ces affaires-là. Il n’y a pas personne qui est au-dessus de la loi, mais pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais enjeux», affirme-t-il.

Il ajoute que ce genre de situation peut dissuader des gens de se lancer en politique.

«Moi je pense qu’on est tous humains et à un moment donné, si on s’acharne de cette façon-là et qu’on se sert des médias sociaux pour faire du tribunal populaire continuellement, et bien il y a peut-être des gens qui ne voudront pas se présenter en politique parce qu’ils ne veulent pas vivre ça», déplore M. Coderre.

Voyez l’entrevue complète de Denis Coderre avec Paul Larocque dans la vidéo ci-dessus.