Cellulaire au volant: Denis Coderre refuse d’expliquer ce qu’il faisait

Au lendemain d’une publication où on le voit manipuler un appareil qui ressemble à un cellulaire en conduisant sa voiture, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre refuse toujours de s’expliquer et nie avoir texté au volant.

M. Coderre a été photographié vendredi matin, à son insu, par un citoyen qui n’a pas voulu se faire identifier publiquement.

Le Journal a dévoilé hier ces clichés qu’il nous a transmis. Sur ces photos, on aperçoit l’aspirant maire penché sur un appareil qu’il tient entre les mains, alors qu’il attend à un feu rouge derrière le volant de sa voiture.

Silence radio

Contacté par téléphone pour faire le point sur cette situation, Denis Coderre n’a jamais répondu à nos appels hier après-midi.

Marc-Antoine Audette, attaché de presse pour l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, a refusé de nous accorder une entrevue avec le candidat à la mairie.

« Je vais vous répéter ce que j’ai dit hier : Denis Coderre ne texte pas au volant », s’est-il contenté de dire.

Mais que faisait-il s’il n’était pas en train d’utiliser son téléphone ? M. Audette n’a pas été en mesure de répondre.

« Aucun commentaire à ce sujet », a-t-il laissé tomber.

Un appareil entre les mains

Or, pour le Montréalais qui a pris les photos, cela ne fait aucun doute que M. Coderre textait derrière son volant vendredi matin.

« Je vous garantis aussi l’authenticité des clichés », a rétorqué le citoyen.

Au moins trois policiers à la retraite ont aussi confirmé à notre représentant que Denis Coderre observe assurément un appareil électronique sur les photos.

Le Journal a publié ce week-end un dossier sur l’utilisation du cellulaire au volant et les distractions qu’il cause.

On apprenait, entre autres, que des proches de victimes décédées à cause du cellulaire au volant et des survivants s’expliquaient mal que le message ne passe toujours pas auprès de certains conducteurs.