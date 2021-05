EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 19H00

PLANÉTAIRE

Cas: 170 513 492

Morts: 3 545 295

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 263 815

Morts: 594 565

CANADA

Ontario: 531 459 (8757 décès)

Québec: 370 319 cas (11 128 décès)

Alberta: 227 509 cas (2227 décès)

Colombie-Britannique: 144 289 cas (1703 décès)

Manitoba: 51 093 cas (1053 décès)

Saskatchewan: 46 748 cas (539 décès)

Nouvelle-Écosse: 5567 cas (85 décès)

Nouveau-Brunswick: 2212 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1311 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 204 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 381 583 cas (25 547 décès)

NOUVELLES

18h53 | Des travailleurs étrangers vaccinés à l’aéroport Montréal-Trudeau

Les travailleurs étrangers temporaires pourront recevoir une première dose du vaccin contre la COVID-19 dès leur arrivée en sol canadien à l’aéroport international Montréal-Trudeau.

17h41 | Déconfinement: les Ontariens s’invitent au Québec

Tandis que restaurants, terrasses et gyms seront fermés pour encore deux semaines chez eux, les Ontariens sont nombreux à succomber à la tentation de traverser la frontière québécoise, même si celle-ci est techniquement fermée.

17h22 | La présence du variant indien à Terre-Neuve-et-Labrador inquiète la Côte-Nord

La direction de la Santé publique de la Côte-Nord a demandé à la population de la Basse-Côte-Nord et de la municipalité Caniapiscau qui partagent des frontières avec Terre-Neuve-et-Labrador d’éviter le plus possible les déplacements vers cette province.

16h59 | Le Manitoba autorise une 2e dose de Pfizer ou de Moderna pour les vaccinés AstraZeneca

Le Manitoba a annoncé, lundi, que les personnes ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca pour la première dose pourront recevoir celui de Pfizer ou de Moderna pour leur seconde inoculation.

16h41 | Vaccin Pfizer sans rendez-vous au Stade olympique

Nouveauté! 💉 Dès demain, et ce, jusqu'à nouvel ordre, le Pfizer sera offert sans RDV de 17h à 20h au Stade! 1ère dose seulement!

1er arrivé, 1er servi⚡️Une prise de coupon est possible tout au long de la journée.

✅Lorsque la journée sera complète, nous l'indiquerons sur Twitter pic.twitter.com/kI6HMOUWF3 — CIUSSS Est Montréal (@ciusss_estmtl) May 31, 2021

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal va offrir une clinique sans rendez-vous pour les personnes souhaitant recevoir une première dose du vaccin Pfizer.

16h09 | 2e dose d’AstraZeneca: Québec exige un délai de huit semaines

Même si des centres de vaccination ont donné leurs 2e doses d’AstraZeneca à des personnes vaccinées depuis quatre semaines seulement, le ministre de la Santé, Christian Dubé, maintient qu’il faudra attendre huit semaines.

16h00 | Confusion dans la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'ouverture pour devancer la deuxième dose d'AstraZeneca sera clarifiée dans les prochains jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) reconnaissant que la procédure actuelle n'est pas claire.

15h31 | Aucune distanciation sociale dans les cégeps et universités à l'automne

Les contraintes de distanciation physique entre les étudiants ne seront plus en vigueur dans les établissements d’enseignement supérieur dès le trimestre d’automne, sous certaines conditions, a annoncé la ministre Danielle McCann, lundi après-midi.

15h12 | COVID-19: le Pérou réévalue le nombre des morts de 69 000 à 180 000

Le Pérou a réévalué lundi le nombre des personnes mortes de la COVID-19 dans le pays, le faisant passer de 69 000 à 180 000, sur les recommandations d'un conseil technique, a annoncé le numéro deux du gouvernement, Violeta Bermudez.

14h44 | Vacciner dans les parcs?

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, évoque la possibilité de mener des opérations de vaccination dans les parcs où d’importants rassemblements ont été observés durant la fin de semaine, la première sans couvre-feu depuis plusieurs mois.

14h23 | Le président français Emmanuel Macron et son épouse vaccinés contre la COVID

Le président français Emmanuel Macron, qui avait contracté la COVID-19 en décembre, a annoncé dans un tweet lundi soir que lui et son épouse Brigitte se sont fait vacciner, encourageant tous les Français à en faire autant.

Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Français déjà, vaccinons-nous ! Pour nous protéger, pour protéger nos proches. Prenez rendez-vous sur https://t.co/tWTeKkRasd. https://t.co/S5ATCvssiS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

13h44 | Pas d’alcool dans les parcs après 20h à Québec

Les excès et même les violences du dernier weekend au parc Victoria ont convaincu la Ville de Québec de resserrer son règlement sur les parcs conviviaux où il ne sera plus possible de consommer de l’alcool après 20h.

13h38 | Les finissants devront renoncer à leur bal encore une fois cette année

Le scénario appréhendé se confirme : les finissants de cinquième secondaire devront à nouveau faire une croix sur leur bal cette année. Des activités pour souligner la fin de leurs études secondaires pourront toutefois être organisées, à condition de respecter les règles strictes établies par les autorités de santé publique.

13h00 | L’engouement ne se dément pas pour AstraZeneca à Québec

L’engouement pour les deuxièmes doses du vaccin AstraZeneca ne s’estompe pas à Québec.

13h | Québec annonce un investissement de 750 M$ sur 5 ans pour intensifier l’offre de services publics en soutien à domicile

Capture d'écran/TVA Nouvelles

12h57 | COVID: l'OMS utilisera les lettres grecques pour nommer les variants

B.1.617, B.1.1.7, B.1.351... Retenir les noms scientifiques des variants de la COVID-19 s'avère être un véritable casse-tête. Mais l'OMS va simplifier les choses en leur donnant aussi des noms de lettres grecques.

12h41 | Vaccins: le gouvernement danois pousse pour réutiliser J&J et AstraZeneca

Le gouvernement danois a demandé lundi à l'autorité sanitaire du pays nordique de reconsidérer son abandon des vaccins anti-Covid de Johnson & Johnson et AstraZeneca, après avoir vu filer l'objectif de pleine vaccination à septembre.

12h28 | COVID-19 à Québec: moins de 50 cas pour le passage au palier orange

En ce jour de passage au palier d’alerte orange, la grande région de Québec continue de présenter des statistiques qui justifient cette décision avec un bilan sous la barre des 50 cas lundi.

12h20 | COVID-19 : L’Ontario passe sous les 1000 cas, le Québec sous les 300

Après une troisième vague éprouvante qui l’a amené au seuil des 5000 cas par jour, l’Ontario est enfin repassé sous la barre des 1000 infections quotidiennes lundi pour une première fois en près de trois mois.

11h50 | AstraZeneca: une deuxième dose bientôt permise en pharmacie

Les pharmaciens pourront finalement utiliser leurs doses restantes d’AstraZeneca pour vacciner leurs patients en deuxième dose contre la COVID-19.

Photo AFP

11h16 | Moins de 300 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 276 cas de COVID et 1 décès, portant le total à 370 319 personnes infectées et 11 128 morts depuis le début de la pandémie.

10h45 | Le point sur la pandémie: entrevue Gaston De Serres, médecin-conseil à l'Institut national de santé publique du Québec

10h30 | Hanoï suspend l'arrivée de vols internationaux à partir de mardi

L'arrivée des vols internationaux à l'aéroport Noi Bai de Hanoi va être suspendue à partir de mardi, a annoncé lundi l'aviation civile au moment où le Vietnam affronte une nouvelle vague de cas de coronavirus.

9h35 | Campagne de vaccination à Montréal: entrevue avec Annie Dufour, porte-parole CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

8h25 | «Je me permets un commentaire de vieux»

La fin du couvre-feu et le déconfinement ont été amplement célébrés ce weekend notamment dans les parcs qui, à Montréal et Québec, se sont retrouvés jonchés de détritus et de bouteilles vides.

«Je me permets un commentaire de vieux. L’état de parcs, il me semble que les jeunes étaient nos écologistes. On a marché avec Greta! La planète! Non, ai-je rêvé à tout ça?», lance Mario Dumont.

8h05 | Dr Gilbert Boucher sur le déconfinement au Québec

Dr Gilbert Boucher, urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, sur les débordements de la fin de semaine et la contamination extérieure vs intérieure

6h41 | COVID-19: la France ouvre la vaccination pour tous, une «étape clé»

6h30 | Les pays membres acceptent de renforcer l'OMS

Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au coeur de la bataille contre la COVID-19, ont accepté lundi de renforcer l'agence onusienne mais les contours de la réforme restent encore à définir.

6h07 | L'Italie face à un défi post-COVID «immense», selon la banque centrale italienne

6h03 | Burkina: première livraison de 115 000 de doses de vaccins contre la COVID

5h45 | Permis ou pas en zone orange?

Le déconfinement se poursuit au Québec alors que plusieurs régions passent aujourd’hui en zone orange.

.shock - stock.adobe.com

5h02 | Déconfinement: bienvenue en zone orange

Les restaurateurs de Québec poussent un soupir de soulagement, car ils peuvent enfin augmenter leur capacité d’accueil avec la réouverture des salles à manger, bien que la pénurie de main-d’œuvre jette une ombre sur leur excitation.

1h14 | JO de Tokyo: si des spectateurs locaux sont admis, ils seront très contrôlés

Dans l'hypothèse où des spectateurs locaux seraient admis aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), ils pourraient être obligés de présenter un résultat négatif à un test anti-COVID ou un certificat de vaccination, a affirmé lundi un journal japonais.