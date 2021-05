John Tavares reprend l’entraînement, Jake Muzzin blessé

John Tavares a fait un pas de plus vers un retour au jeu en sautant sur la glace pour l’entraînement optionnel à quelques heures du septième match contre le Canadien. Mais il n’y aura pas un retour miracle pour le capitaine des Maple Leafs.

Si Tavares doit renouer avec l’action, il le fera pour le deuxième tour des séries contre les Jets de Winnipeg ou pour le prochain camp des Leafs au mois de septembre. Il aura une meilleure idée de son sort après le match de lundi soir au Scotiabank Arena.

Selon le diagnostic initial des médecins, Tavares devait s’absenter pour un minimum de deux semaines afin de guérir une entorse à un genou. Lors de l’impact avec Corey Perry pendant le premier match de la série, le numéro 91 avait aussi subi une commotion cérébrale.

«C’est bien de le revoir, a dit le vétéran Joe Thornton. Johnny se porte mieux, vraiment mieux. Il est dans l’entourage de l’équipe depuis quelques jours et il apporte beaucoup d’énergie au groupe. De le voir sur la glace et participer aux rencontres, ça représente beaucoup pour notre équipe.»

Si les nouvelles sont encourageantes dans le cas de Tavares, les Leafs ont appris une mauvaise nouvelle concernant Jake Muzzin. Probablement blessé à l’aine lors du dernier match, Muzzin ratera un minimum de trois semaines.

Sheldon Keefe devra donc se débrouiller pour cette rencontre ultime sans un de ses défenseurs du top 4. Le jeune Rasmus Sandin remplacera le défenseur à la grosse barbe.

«Nous avons joué toute l’année pour avoir la chance de jouer un match 7 à la maison. Nous formons une équipe résiliente, a rappelé Thornton. Il faut profiter du moment, il s’agira d’une soirée agréable.»

Pour pimenter cette soirée, les Leafs ont invité 550 membres des travailleurs de la santé qui ont reçu leurs deux doses pour le vaccin contre la COVID-19. Il y aura donc des partisans pour une première fois à Toronto.

En confiance

Dans le camp du Canadien, Dominique Ducharme s’attend à miser sur la même formation qu’au sixième match.

«Pour l’instant, il y a toujours de petites questions, mais nous avons confiance d’y aller avec la même formation.»

Artturi Lehkonen a participé à l’entraînement, mais il n’avait pas de place parmi les quatre premiers trios de l’équipe.

Ayant survécu à l’élimination au cours des deux derniers matchs, le Tricolore attaquera cette septième rencontre dans un bon état d’esprit.

«On est au match 7, on sait qu’on est capable de gagner contre les Leafs, a affirmé Ducharme. Quand tu arrives à un septième match, tu dois savoir bien gérer l’émotion. Je ne veux pas les amener à un niveau où ils seraient encore plus émotifs. On a eu de bonnes réunions et discussions dans les derniers jours. Nos joueurs savent comment nous devrons nous comporter. Nous continuerons sur la même route.»

«Tu t’en souviens toujours, surtout des matchs 7, a renchéri Eric Staal. Tu poursuis ta route ou tu subis l’élimination. Comme joueur, tu es toujours excité à l’approche d’un tel match. J’ai été chanceux de me retrouver du bon côté avec de bons coéquipiers et de bonnes équipes.»

Staal, 36 ans, participera pour une cinquième fois à un match numéro 7 dans la LNH. Les quatre premières fois, il a connu la victoire. Les quatre fois, c’était avec les Hurricanes de la Caroline en 2006 et 2009.

En 2006, Staal avait joué la finale de l’Est contre les Sabres de Buffalo et la finale de la coupe Stanley contre les Oilers d’Edmonton lors d’une septième rencontre. En 2009, il avait vécu des matchs décisifs au premier tour des séries face aux Devils et au deuxième tour face aux Bruins. Contre les Devils, il avait marqué le but gagnant en fin de troisième période contre Martin Brodeur.