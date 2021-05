Celui qui brigue la mairie de Montréal et qui soutien sur toutes les tribunes «avoir changé» a été photographié en train d’utiliser son téléphone portable alors qu’il était au volant de son véhicule.

Au lieu de faire son mea culpa, Denis Coderre n’a fait aucune déclaration à ce sujet.

«Je vais vous répéter ce que j’ai dit hier: Denis Coderre ne texte pas au volant », a déclaré l’attaché de presse pour l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, Marc-Antoine Audette au journaliste Francis Pilon du Journal de Montréal.

«Peut-être qu’il se faisait une manucure au volant?», ironise Emmanuelle Latraverse lors de son intervention dans l’émission de Mario Dumont, lundi.

Pour l’analyste politique de «La Joute», difficile de comprendre pourquoi Denis Coderre fait traîner ce dossier qui le met dans l’embarras.

«Les politiciens ne sont pas parfaits... Il n’a pas fait un ''hold-up'' dans une banque! De ne pas s’excuser ça rend la chose plus grave politiquement. [...] C’est ridicule», soutient-elle.

Par ailleurs, en refusant de répondre aux questions, Denis Coderre fait durer cette histoire peu flatteuse pour lui.

«C’est toujours mieux d’avouer la faute. Je ne comprends pas pourquoi, dans le camp de Coderre on s’obstine à entretenir le débat sur [ce qu’il faisait]. Ça arrive à toute le monde, tout le monde l’a déjà fait. Plus ça dure, plus ça devient gros ce genre d’affaires- là! Si les journalistes font leur travail, ils vont lui poser des questions là-dessus et vont attendre d’avoir des réponses», assure l’analyste politique.

Elle souligne que pour Denis Coderre, qui veut désormais se montrer sous un nouveau jour, celui de l’humilité, ce dossier est un véritable test.

«Il y a tout un test pour lui de montrer que sa personnalité politique a changée. D’envoyer un message, de dire ''c’est mon erreur, j’y ai pas pensé, pardonnez-moi'', et on tourne la page!’’», juge-t-elle.

