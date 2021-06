Québec investit dans les soins à domicile

Québec a annoncé, lundi, un nouvel investissement de 750 millions de dollars sur les cinq prochaines années dans les soins à domicile.

Ces sommes supplémentaires profiteront en grande partie aux aînés, mais aussi à de jeunes personnes handicapées.

Grâce à cet investissement, davantage de personnes pourront demeurer à la maison plus longtemps avant de devoir se retrouver en CHSLD.

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de la CAQ a déjà ajouté 580 millions de dollars dans les soins à domicile.

Avec ce nouvel investissement, il évalue qu'à la fin de son premier mandat de quatre ans, il y aura investi 1,8 milliard additionnel.

«Ça nous permet de pouvoir travailler, avoir un pouvoir d'achat. Ça permet aussi à la fratrie d'avoir toute l'attention qu'ils méritent», a expliqué Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et mère d’un enfant handicapé, en point de presse.

Un investissement qui donne un coup de pouce aux proches aidants.

«Beaucoup de proches aidants réduisent leur temps de travail parce que les soutiens à domicile n'étaient pas suffisants auparavant. Donc, on espère que ça, ça va avoir un impact sur eux», a affirmé Mélanie Perroux, directrice générale du Regroupement des aidants naturels du Québec.

Actuellement, 400 000 personnes reçoivent des soins à domicile et 12 000 sont en attente d'un premier service.

Ces personnes en attente devraient finalement obtenir une réponse grâce à cette annonce.

«C'est 5 millions plus d'heures qu'on annonce aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont recevoir des soins puis des services à domicile», s’est réjouie Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Dans le passé, les sommes qui étaient prévues aux soins à domicile ont été détournées vers d'autres services de santé.

Le gouvernement promet que ça ne se reproduira pas.

«Si les CISSS et les CIUSSS ne sont pas capables de nous dire qu'ils ont investi les sommes d'argent pour qui et pour quoi, bien, le Ministère ne va pas débourser», a assuré Marguerite Blais.

Malgré cela, les gouvernements font face à un défi de taille.

On estime que pour les 40 prochaines années, le Québec aura besoin, chaque année, de 3000 places additionnelles en centre d'hébergement.

Les 46 maisons des aînés planifiées ne pourront pas répondre à cette demande.

Des personnes âgées très malades avec, souvent, des troubles cognitifs auront toujours besoin d'hébergement.

Le gouvernement promet de leur donner les services dont elles ont, elles aussi, besoin.

«Il faut développer les deux en parallèle. Il n’y a aucune opposition par rapport à l'hébergement et aux soins à domicile», a soutenu Marguerite Blais.

- d’après les informations d’Harold Gagné