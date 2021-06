Salaire minimum: la Colombie-Britannique au sommet des provinces dès mardi

Le salaire minimum en Colombie-Britannique dépassera la barre symbolique des 15 $ de l’heure à partir de mardi, devenant ainsi le plus élevé parmi toutes les provinces du pays.

En effet, le salaire minimum va passer, en date du 1er juin, de 14,60 $ à 15,20 $ l'heure.

La Colombie-Britannique dépassera ainsi l’Alberta, qui impose un salaire minimum de 15 $ de l’heure, et ne sera surpassée que par le territoire du Nunavut, qui a un salaire minimum de 16 $ l'heure. En comparaison, il est des 13,50 $ de l’heure au Québec.

La hausse du salaire minimum s’inscrit à la fois dans l’idée de rééquilibrer les salaires des travailleurs les moins bien payés de la province et de suivre le coût de l'inflation.

En 2017, le gouvernement néo-démocrate de la province s'était engagé à augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure pour juin 2021. Il était à l’époque à 11,35 $ l'heure.

«À partir de demain, nous aurons atteint - et dépassé - cet objectif», s’est réjoui le ministre du Travail, Harry Bains, dans un communiqué de presse paru lundi.

Par ailleurs, les serveurs, qui gagnaient autrefois un salaire minimum de 13,95 $ l'heure, gagneront désormais le salaire minimum général de 15,20 $ l'heure. L'ancien salaire minimum était discriminatoire selon le ministre Bains, car il affectait de manière disproportionnée les femmes.

«La plupart des salariées au salaire minimum sont des femmes, souvent des femmes issues de la diversité ou de l’immigration, qui font face à des obstacles pour accéder à des emplois mieux rémunérés», a souligné Grace Lore, secrétaire parlementaire à l'équité entre les sexes.

En 2020, environ 121 000 personnes, soit 6 % des employés de la Colombie-Britannique, gagnaient le salaire minimum ou moins, selon le ministère du Travail.

«La Colombie-Britannique a le coût de la vie le plus élevé et les niveaux d'inégalité de richesse les plus élevés du pays», a déclaré la cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique Sonia Furstenau dans un communiqué, soutenant que même avec un salaire de 15,20 $ l'heure, le coût des loyers reste élevé dans la plupart des régions de la province.

Elle a demandé à la province de travailler avec les entreprises, les travailleurs et les économistes pour trouver la voie vers un salaire convenable.