Acceptez-vous tel que vous êtes!

Je suis touchée d’être la porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2021.

En tant que personne malentendante, ça représente beaucoup pour moi. J’aimerais sensibiliser la population à la réalité des personnes qui vivent avec une différence. J’aimerais contribuer à ce que les personnes handicapées soient mieux intégrées tant dans le monde professionnel et scolaire que dans la société en général.

Il y a beaucoup d’améliorations à apporter concernant l’accessibilité partout dans les entreprises, les restaurants et les activités culturelles et sportives. Je vois aussi la difficulté, pour plusieurs d’entre nous, de trouver un emploi, et ce, malgré notre grand potentiel.

Au Québec, plus d’un million de personnes âgées de 15 ans et plus ont une incapacité et un simple petit geste de votre part peut faire une grande différence dans nos vies.

Comment aider ?

On me demande souvent comment aider. C’est si simple, et ça ne demande souvent que quelques minutes de votre temps. Nous avons la chance au Québec d’avoir accès à une autoformation gratuite et en ligne pouvant être suivie par toute personne désireuse de mieux accueillir les personnes handicapées. Pourquoi ne pas mettre sur pied cette autoformation au sein de votre entreprise pour sensibiliser les employés qui sont en contact avec la clientèle visée ?

Personnellement, en raison de mon incapacité auditive, la communication au téléphone est toujours plus difficile, car je ne peux pas lire sur les lèvres. Quand je veux communiquer avec une entreprise par exemple, j’aime retrouver sur son site internet une adresse courriel, ou encore mieux, un lien afin de pouvoir parler par vidéo avec un conseiller. Quand on y pense, la technologie n’est-elle pas rendue à ce stade ? Poser la question, c’est y répondre.

Avoir une incapacité ne signifie pas pour autant qu’on est incapable de réaliser nos rêves. Souvent, il ne suffit que d’un coup de pouce pour nous permettre d’avancer. Cette aide est pourtant d’une grande importance pour notre avenir.

Lorsque j’étais à l’école, j’ai eu la chance, chaque fois, d’être accueillie par des directrices et directeurs qui étaient à l’écoute, sans faire de mauvais jeux de mots, de mes besoins. Leur ouverture, tout comme celle de mes nombreux enseignants, orthopédagogues, et tous ceux qui ont été concernés par ma réalité, m’a permis de m’épanouir et de comprendre que j’avais le droit de prendre ma place.

Grâce à tous ceux et celles qui se sont impliqués, j’ai réussi à terminer mon primaire, mon secondaire, mon cégep et même mon université !

Garder confiance en soi

Je souhaiterais également dire aux personnes handicapées, tout comme moi, qu’il est important d’avoir confiance en soi, de s’accepter tel qu’on est et de réaliser que nous avons toutes et tous de grandes forces.

Ma philosophie est de ne pas écouter les voix négatives qui nous empêchent d’avancer, et d’écouter plutôt celles qui nous encouragent à aller plus loin, à grandir. Nous sommes tous différents, et c’est ça la beauté de ce monde. On peut tout réussir si on le veut vraiment, si l’on nous en donne la chance !

Si vous souhaitez passer à l’action, je vous invite à visiter la section web de la Semaine québécoise des personnes handicapées.

Rosalie Taillefer-Simard