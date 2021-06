Dépouilles d'enfants autochtones: on pourrait en retrouver ici, dit Legault

Le gouvernement Legault estime que des dépouilles d’enfants autochtones peuvent se trouver sur les sites d’anciens pensionnats au Québec, comme ce fut le cas à Kamloops.

• À lire aussi: Trudeau visite un mémorial improvisé devant le Parlement

• À lire aussi: Restes d’enfants autochtones: une découverte qui ébranle le Canada

«On ne peut pas exclure qu'il se soit passé la même chose ici, au Québec. C'est gênant, c'est choquant, c'est révoltant, et, M. le Président, on doit des réponses à ces familles-là», a déclaré le premier ministre François Legault, mardi, au Salon bleu.

Le premier ministre réagissait à la découverte des dépouilles de 215 enfants autochtones sur le site d’un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Jusqu’aux années 1990, ces 139 «écoles résidentielles» financées par l’État fédéral étaient utilisées pour assimiler les jeunes autochtones à la culture canadienne. La Commission de vérité et réconciliation a déclaré qu’au moins 3 200 enfants y sont décédés dû à des mauvais traitements ou de la négligence.

La maladie peut également avoir causé le décès des enfants retrouvés à Kamloops.

Protéger les sites

Au Québec, on retrouvait six de ces pensionnats, le dernier établissement en sol ayant fermé ses portes en 1991. Quatre sont aujourd’hui en territoire autochtone, deux en territoire allochtone, à La Tuque et Amos.

Le gouvernement Legault Québec envisage maintenant de sécuriser les sites afin d’effectuer des fouilles.

Écoutez l'entrevue avec Michel Jean au micro de Sophie Durocher sur QUB radio:

Mardi, le ministre responsable des Affaires autochtones a affirmé qu’il souhaite consulter les familles avant d’aller de l’avant. «On ne veut pas prendre une décision pour elles. [...] Est-ce qu’elles sont prêtes à passer au travers cette étape douloureuse?», a expliqué le ministre Lafrenière, en se défendant de tarder à agir.

Le tout pourrait être fait très rapidement, assure-t-il.

Enquête indépendante

De leur côté, les partis d’opposition ont réclamé à l’unisson une enquête publique et indépendante.

«Qu'est-ce que ça va prendre à M. Legault pour envoyer un signal clair aux Premières Nations qui demandent, depuis des lustres, que concernant la disparition des enfants, que ce soit dans un système de santé ou le système de pensionnat, que la lumière soit faite?», a demandé la solidaire Manon Massé.

Écoutez l’entrevue de Viviane Michel, présidente de l’organisation Femmes Autochtones du Québec:

Le ministre Lafrenière a écarté cette avenue dans l’immédiat, assure que rien n’est exclu à plus long terme.

Projet de loi

Dans un premier temps, le ministre Lafrenière souligne que l’adoption prochaine du projet de loi 79 aidera les familles autochtones à avoir accès au dossier de leurs enfants disparus après avoir été pris en charge par le réseau de la santé québécois.

Dans certains cas, ceux-ci seraient décédés sans que leurs familles en soient avisées tandis que d’autres pourraient avoir été donnés en adoption sans le consentement de leurs parents.

Ian Lafrenière a toutefois rejeté l’idée d’amender sa pièce législative pour couvrir les pensionnats, puisqu’il s’agit d’une juridiction fédérale. «Je pourrais vous faire une belle sortie publique, une belle annonce de communication en vous disant ‘‘on va l’amender’’: mais je le sais, dans mon for intérieur, que ça ne changerait absolument rien», dit-il.