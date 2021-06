Des chefs atikamekw veulent la reconnaissance du racisme systémique

Des chefs atikamekw sont venus dire, mardi lors d’une audience de l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, leur désir de la reconnaissance du terme racisme systémique par le gouvernement Legault.

«Le racisme systémique est incrusté partout. Parfois on ne rend même pas compte. Je pense que c’est important de reconnaitre les choses à leur juste valeur pour qu’on puisse améliorer les choses», a fait savoir le grand chef du Conseil de la nation atikamekw, Constant Awashish.

«Il faut faire le choix de léguer un héritage qui peut être positif pour l’ensemble des Premières nations.»

Pour le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, des «siècles d’injustice auront engendré des générations méfiantes».

«Je pense qu’il faut mettre un point final à ça et travailler ensemble à édifier un monde meilleur dans lequel tout le monde se sentira heureux de vivre», a-t-il poursuivi.

Les deux chefs ont aussi indiqué qu’ils souhaitaient que le «Principe de Joyce» soit intégré au rapport de la coroner Géhane Kamel.

Ce principe vise à garantir à tous les autochtones un droit d’accès équitable aux services sociaux et de santé.

Rappelons que Joyce Echaquan est décédée en septembre 2020 d’un œdème pulmonaire provoqué par une insuffisance cardiaque. Tandis que son état de santé se détériorait, elle aurait subi les insultes et les remontrances des infirmières du centre hospitalier de Lanaudière.

Par ailleurs, le chef Ottawa a réclamé plus de formation pour les travailleurs de la santé pour «déconstruire les préjugés». Il aimerait également une meilleure communication entre le centre de santé de Manawan et le centre hospitalier.

La famille prend de nouveau la parole

Le conjoint, la mère et la fille de Joyce Echaquan ont fait part de leurs recommandations pour la suite des choses en après-midi.

Carol Dubé a lu les trois lettres. Il a mentionné que d’entendre les témoignages des quatre semaines d’audiences a été très difficile et que «Joyce a payé cher pour dénoncer son traitement».

La famille a espoir que l’enquête aide à guérir leurs blessures. Les proches de la défunte demandent que le «Principe de Joyce» soit adopté par les gouvernements, qu’on embauche plus d’atikamekw dans le système de santé, que des caméras de surveillance soient installées dans les urgences et les hôpitaux et qu’un monument en mémoire à Joyce Echaquan soit érigé au centre hospitalier de Lanaudière.

Leurs témoignages ont laissé place à un moment très émouvant. La coroner a demandé que les membres de l’assemblée se lèvent en soutien et en respect à la famille. Géhane Kamel a essuyé ses larmes avant de conclure la 12e journée d’audiences publiques.

L’enquête publique se terminera mercredi au palais de justice de Trois-Rivières avec les représentations des avocats.