Deux résidences de Québec frappées par la foudre

Au moins deux résidences ont été frappées par la foudre lors des orages qui se sont abattus sur la région de Québec, mardi soir.

Un peu avant 18h, la foudre aurait d’abord frappé une maison sur le chemin de la Grande-Ligne, près de Lac-Saint-Charles, au nord de Québec.

Une évacuation a été nécessaire, mais les pompiers ne signalent aucun blessé, ni aucune flamme à cette adresse. La situation a vite été maîtrisée et les vérifications se sont révélées négatives.

Peu de temps après, les sapeurs ont été alertés encore une fois pour la foudre, tombée sur une maison de la rue des Amis, dans le secteur de Beauport.

Photo Agence QMI, Guy Martel

De la fumée était visible sur la toiture de la résidence. Le feu a éclaté et des ouvertures ont été faites pour combattre le sinistre. L’intervention a duré moins d’une heure et personne n’a été blessé malgré les dommages à la propriété.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Risques faibles

La probabilité d'être frappé par la foudre est de moins d’une chance sur un million.

Selon Environnement Canada, la foudre tue entre deux et trois personnes chaque année au pays et en blesse 180 autres, la plupart du temps entre juin et août. Dans la plupart des cas de décès, les personnes se trouvaient dans un espace découvert ou s’étaient mises à l’abri sous un arbre.

Un bâtiment sécuritaire est l'endroit le plus sûr pour s'abriter durant un orage, même si la foudre a tendance à frapper les endroits surélevés.