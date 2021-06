Les développements sur le coronavirus du 1er juin

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h00

PLANÉTAIRE

Cas: 171 034 625

Morts: 3 557 281

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 287 110

Morts: 595 207

CANADA

Ontario: 532 158 (8766 décès)

Québec: 370 527 cas (11 133 décès)

Alberta: 227 718 cas (2228 décès)

Colombie-Britannique: 144 473 cas (1703 décès)

Manitoba: 51 316 cas (1056 décès)

Saskatchewan: 46 834 cas (540 décès)

Nouvelle-Écosse: 5579 cas (85 décès)

Nouveau-Brunswick: 2215 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1317 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 204 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 383 214 cas (25 566 décès)

NOUVELLES

20h33 | COVID: seule une sous-lignée du variant Delta «préoccupante», selon l'OMS

Seule une sous-lignée du variant Delta de la COVID-19, détecté pour la première fois en Inde, est encore considérée comme «préoccupante», tandis que deux autres ont été rétrogradées, a indiqué mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

19h44 | Pas de bal, mais des cérémonies

Les Centres de services scolaires et les directions d'établissement d’enseignement du secteur privé de la Mauricie planchent sur des scénarios pour créer des cérémonies originales et sécuritaires pour les élèves de secondaires 5 qui attendent un bal avec impatience.

19h28 | COVID-19: l’Ontario de retour à un bilan pré-deuxième vague

Courtoisie Toronto Tourism

Après le Québec, l’Ontario est revenu, à son tour, à un bilan qui n’avait plus été vu depuis de début de la deuxième vague, l’automne dernier.

19h23 | La Mauricie et le Centre-du-Québec au palier jaune lundi

La situation épidémiologique de la Mauricie et du Centre-du-Québec continue de s’améliorer, ce qui permettra à la région de passer au palier de préalerte (jaune) dès lundi prochain.

18h20 | Un 9e cas de thrombose au Québec

Un neuvième cas de thrombose avec thrombocytopénie (TIPIV) a été recensé au Québec à la suite de l’administration du vaccin d’AstraZeneca, mardi.

18h17 | Le rêve d'une rentrée sans distanciation

Les étudiants qui rêvent d'une rentrée scolaire sans distanciation à l'automne devront attendre que 75% de tous les Québécois âgés de 16 à 29 ans aient reçu deux doses de vaccin, avise la directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Marie-France Bélanger, mardi.

18h16 | Une rentrée sans masque ni bulle-classe au primaire et au secondaire

Les élèves du primaire et du secondaire pourront dire adieu aux masques et aux bulles-classes cet automne, à condition qu’au moins 75% des 12-17 ans aient reçu leur deuxième dose de vaccin d’ici la rentrée, a appris Le Journal.

17h14 | Doug Ford ne prévoit pas rouvrir les écoles avant septembre

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s'apprêterait à ordonner que les écoles de sa province demeurent fermées jusqu’en septembre, a révélé le «Toronto Star» mardi.

16h47 | 1400 doses disponibles en sans rendez-vous à Québec

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé mardi la tenue de cinq journées de vaccination sans rendez-vous en première dose, du 2 au 6 juin prochain à ExpoCité, en plus d’une journée à l’Université Laval le 2 juin. Un total de 1400 doses seront disponibles.

16h41 | Preuve vaccinale: des enjeux de sécurité soulevés autour du code QR

Les informations contenues dans les codes QR envoyés en guise de preuve vaccinale au Québec sont relativement aisées à lire puisqu’elles ne sont pas chiffrées, soulevant des enjeux de sécurité.

15h26 | Haïti prolonge l'état d'urgence sanitaire de 15 jours

Le président haïtien Jovenel Moïse a annoncé mardi la prolongation de l'état d'urgence sanitaire de 15 jours face à l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans le pays.

AFP

14h50 | Les grands pays émergents plaident pour la suspension des brevets

Le groupe Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) a plaidé mardi pour l'accélération de la livraison de vaccins anti-Covid, réitérant que la suspension des brevets aiderait les pays les plus pauvres à lutter contre la pandémie.

14h23 | Le Turkménistan assure n'avoir eu aucun cas de COVID

Le Turkménistan n'a recensé aucun cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, a affirmé mardi le président de ce pays très fermé d'Asie centrale dans une rare interview à un média étranger.

14h11 | 73 000 emplois perdus en 2020 dans le secteur de la restauration

Les quelque 73 000 emplois perdus dans le secteur de la restauration au Québec en 2020 représentent près de 90% des pertes d’emploi totales de l’ensemble de l’industrie bioalimentaire dans la province.

13h00 | François Legault tient un point de presse sur l'évolution de la pandémie au Québec

La situation épidémiologique du Québec continue de s’améliorer: à partir du 7 juin, Montréal et Laval passeront à l’orange et il n’y aura plus une seule tache rouge sur la carte du Québec.

12h29 | Aucun mort de la COVID en 24h pour la première fois depuis juillet au Royaume-Uni

Les services de santé britanniques n'ont enregistré mardi aucun mort supplémentaire du coronavirus en 24 heures, une première depuis le 30 juillet dernier, alors que le Royaume-Uni s'inquiète de la montée des cas liée au variant Delta.

Les bilans en début de semaine sont souvent anormalement bas après le week-end en raison des retards dans l'enregistrement des cas (lundi était un jour férié).

12h16 | L'OMS donne son homologation d'urgence au vaccin chinois anti-Covid Sinovac

AFP

L'Organisation mondiale de la santé a donné mardi son homologation d'urgence au vaccin anti-COVID chinois Sinovac, a annoncé l'agence onusienne dans un communiqué.

Le comité d'experts vaccinaux de l'OMS a recommandé ce vaccin qui requiert deux doses à intervalle de deux à quatre semaines pour les personnes de 18 ans et plus.

12h02 | L'Écosse ralentit son déconfinement face au variant Delta

Le gouvernement écossais a annoncé mardi mettre en pause le déconfinement dans la plus grande partie de l'Écosse face à la propagation du variant Delta, augmentant la pression sur le Premier ministre britannique Boris Johnson pour qu'il fasse de même en Angleterre.

11h43 | 208 nouveaux cas au Québec

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1er JUIN 2021

- 370 527 personnes infectées (+208)

- 11 133 décès (+5)

- 354 personnes hospitalisées (-8)

- 86 personnes aux soins intensifs (-3)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 108 pour un total de 9 560 930

- 65 917 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 648 992

9h59 | Yoga contre la COVID? Des médecins indiens en furie dénoncent

Des milliers de médecins arboraient mardi des brassards noirs en Inde pour demander l'arrestation d'un gourou populaire qui affirme que le yoga peut prévenir le COVID-19 et que la médecine conventionnelle a tué des milliers de malades du coronavirus.

9h44 | Le comité d’immunisation recommandera le mélange des vaccins

Joël Lemay / Agence QMI

Les Canadiens pourront finalement obtenir une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 avec un produit autre que celui qu’ils ont reçu lors de la première dose, a tranché le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

9h21 | Origines de la COVID-19: de la science, de la géopolitique et beaucoup d'inconnu

Depuis le début de la pandémie, nombre d'hypothèses circulent autour des origines de la COVID-19, mais beaucoup d'inconnues subsistent. Exploitées par le complotisme et la désinformation, elles sont compliquées par des enjeux géopolitiques majeurs.

7h34 | Assouplissement des règles sanitaires: «Ça fait du bien de se voir»

L’ouverture des salles à manger le même soir qu’un 7e match entre les Leafs et le Canadien ne pouvait mieux tomber pour les restaurateurs qui n’avaient pas connu les joies d’une telle ambiance depuis très longtemps.

7h25 | Québec célèbre son retour en zone orange

Même si le beau temps était absent de ce rendez-vous tant attendu, le passage en zone orange a été salué hier par les citoyens de Québec qui se sont réapproprié leurs habitudes de vie.

Photo Stevens Leblanc

6h27 | Virus: Israël allège ses restrictions sanitaires, reste fermé aux voyageurs

Israël a assoupli mardi un peu plus les restrictions sanitaires prises sur son sol dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 mais maintient des conditions drastiques pour l'arrivée des visiteurs, a annoncé le ministère de la Santé.

Photo AFP

6h24 | Flambée du coronavirus en Asie du Sud-Est: la Malaisie impose un confinement strict