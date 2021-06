Gel tardif : dur contrecoup pour les producteurs agricoles du Centre-du-Québec

Les périodes de gel enregistrées les 28 et 29 mai derniers ont eu des conséquences fâcheuses pour des producteurs agricoles et des vignerons de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Beaucoup, notamment dans le soya, devront se résoudre à reprendre leurs semences.

À Sainte-Françoise, près de Bécancour, Mario Lyonnais espère encore éviter d'en arriver là. Il faudra toutefois que la météo se montre plus collaboratrice à partir de maintenant.

«Je ne vous cacherai pas que ça va être très dur. Il faudra que, durant l'été, on ait de la pluie et de la chaleur», a analysé le producteur agricole accroupi pour examiner les dégâts à ses plants.

Des producteurs ont déjà signifié des avis de dommages à la Financière agricole du Québec qui gère le programme d'assurance-récolte; 45 en Mauricie pour des cultures de soya , de maïs, d'asperges et de fraises et 72 au Centre-du-Québec pour des cultures de soya et de maïs.

Un vignoble de Bécancour a subi environ 40 % de perte. Dans la nuit du 28 mai, les vignerons étaient parvenus à limiter les effets du gel en allumant des feux entre les rangs. Le truc n'a toutefois pas fonctionné la nuit suivante parce que le thermomètre est descendu plus vite que prévu.

«Le moment critique habituellement arrive tout juste avant le lever du soleil et cette nuit-là, à une heure, il faisait déjà zéro. Donc, il était déjà trop tard», s’est désolée Renée Leroux du Domaine Les Pignons Verts-Vignoble.

Les pertes financières y seront importantes. C'est la seconde année consécutive que ce vignoble est touché par un épisode de gel.

Durant les nuits du 28 et 29 mai le mercure est descendu jusqu'à -2 °C. Toutefois, par endroits, au ras du sol, il a pu faire jusqu’à -5 °C, selon Environnement Canada.