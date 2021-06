IKEA va ramasser gratuitement des commodes à risque

Les consommateurs québécois peuvent dorénavant exiger du géant IKEA qu’il vienne reprendre à leur domicile des commodes achetées entre 2002 et 2016 et présentant des « dangers » de chute. Ils ont jusqu’au 28 juillet pour en faire la demande, et le détaillant rembourse également le produit.

Ces dernières semaines, une entente de règlement dans le cadre d’une action collective a été conclue entre Joey Zukran du cabinet LPC Avocats et la chaîne suédoise. L’accord doit être approuvé par les tribunaux le 30 juin.

L’action collective vise les personnes qui, « entre le 1er janvier 2002 et le 28 juin 2016, ont acheté au Québec une commode pour enfants IKEA, dont la hauteur est de plus de 60 cm ou une commode pour adultes IKEA dont la hauteur est de plus de 75 cm, faisant l’objet d’un rappel par la compagnie ».

Samedi dernier, le fabricant de meubles a transmis par courriel un avis à plusieurs de ses clients concernant cette proposition de règlement.

Cette action collective est en cours au Québec depuis 2016 à la suite du décès de jeunes enfants, aux États-Unis, qui auraient été causés par la chute d’une commode. IKEA a depuis rappelé des millions de ses produits.

« Ce qui est nouveau dans le règlement, c’est que les personnes qui habitent au Québec et qui ont acheté leur commode dans la province peuvent demander à IKEA de faire un ramassage gratuit », avance Me Zukran, préférant ne pas dévoiler le nombre de personnes inscrites à l’action collective.

Cette dernière réclamait aussi, initialement, des dommages-intérêts compensatoires et des dommages punitifs. Ces points sont tombés. On reprochait à IKEA d’avoir enfreint un article de la Loi sur la protection du consommateur du Québec en « omettant d’informer les clients des dangers associés aux commodes vendues sur le marché de masse ».

Pas responsable

Malgré l’entente, « IKEA n’admet aucun acte répréhensible », peut-on lire dans les documents publics. Selon des données du gouvernement du Canada, ce sont environ 6,6 millions de commodes de marque IKEA qui ont été vendues à travers le pays dans les magasins ou en ligne.

Dans le cadre de son programme de rappel volontaire, en place depuis 2016, le détaillant offre une trousse de fixation murale gratuite, disponible dans ses magasins. Les clients peuvent également exiger un remboursement complet du produit ou un crédit partiel pour les meubles achetés avant 2002.

Pour avoir plus de renseignements concernant les documents à remplir pour profiter du service de ramassage d’ici le 28 juillet et les modèles qui sont rappelés par IKEA au Canada : https://chestofdrawerssettlement.com/francais.html.

– Avec la collaboration de Francis Halin