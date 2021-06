«Indécentes» et «scandaleuses», les primes d’Air Canada ne passent pas à Ottawa

«Indécentes», «scandaleuses» et «difficiles à accepter» : les «primes de motivation» offertes par Air Canada à ses dirigeants soulèvent l’indignation au sein de la classe politique canadienne et québécoise.

«Compte tenu du rendement exceptionnel de la direction pendant cette période sans précédent, nous avons approuvé une prime de motivation liée à la pandémie de COVID-19 de 20 M$ (...) dont 10 M$ ont été attribués aux personnes qui ont joué un rôle déterminant dans la survie de la Société», peut-on lire dans un document qu’Air Canada a envoyé à ses actionnaires.

Or cette décision ne passe tout simplement pas sur la scène politique, d’autant plus que l’entreprise a reçu pas moins de 656 M$ en subvention salariale et qu’un plan d’aide de 5,9 G$ a été approuvé pour lui venir en aide.

«C’est indécent! Ils disent que c’est 20 M$ en prime de motivation... Qu’ils regardent tous les employés qu’ils ont mis à pied dans les yeux, il me semble que ça devrait être assez pour les motiver», s’est indigné Pablo Rodriguez, leader parlementaire du gouvernement Trudeau.

«Ç’a aucun ‘’torrieux’’ de bon sens», a quant à lui dénoncé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Cette décision survient après qu’Air Canada ait affiché des pertes de 4,7 G$ en 2020 et que l’entreprise ait limogé quelque 21 700 travailleurs durant cette même année.

«C’est difficile à accepter parce qu’Air Canada a eu de l’aide du gouvernement fédéral», a réagi le premier ministre du Québec, François Legault.

Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice, a crié au scandale tout en décochant une flèche à l’endroit du Parti libéral.

«C’est absolument un scandale! C’est comme si les Libéraux avaient décidé qu’il y avait un ‘’bar open’’ et qu’on pouvait prendre l’argent des contribuables pis que les dirigeants d’Air Canada, eux autres, s’en mettaient plein les poches», a-t-il fustigé.

«On doit cible sur des emplois (...) et pas (sur) des bonus et des salaires pour les dirigeants», a regretté Erin O’Toole, chef des conservateurs canadiens.

Malgré les critiques, Air Canada n’a pas l’intention de broncher et de faire marche arrière.

Durant la période des questions à la Chambre de Communes, à Ottawa, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a fait valoir que l’entente pour une aide financière stipule que les dirigeants d’Air Canada voient leur rémunération annuelle plafonnée à 1 M$.

Mais comme ces primes ont été versées avant la conclusion de cette entente en avril, celle-ci n’a pas été violée.