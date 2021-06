Les chantiers de construction s’invitent à la terrasse

À peine quelques jours après le début du déconfinement et l’ouverture de leurs terrasses, des restaurateurs sont en colère de voir des chantiers pousser devant leurs commerces.

«Comme vous voyez, c’est magnifique devant mon restaurant», ironise, mardi après-midi, David McMillan, copropriétaire du restaurant Joe Beef’s, qui se demande à quel point il y avait urgence d’effectuer des travaux maintenant devant son établissement.

«On est conscient que ce n’était pas le moment idéal’», admet l’entreprise Énergir, qui a confié à un sous-traitant des travaux de raccordement du gaz sur la rue Notre-Dame Ouest, dans le secteur Petite-Bourgogne.

«Pour nous, c’était impossible d’être là avant. On voulait permettre à un nouveau restaurant du secteur d’ouvrir le plus rapidement possible», explique à TVA Nouvelles la porte-parole d’Énergir, Catherine Houde.

«C’est un peu le bordel de construction et ça arrive au moment où on déconfine. De plus, aujourd’hui est une journée stressante car nous ouvrons officiellement notre terrasse ce soir. Ils auraient pu fait ces travaux un autre jour. Donnez-nous un break svp. Ayez une cohésion et une vision de travail», rétorque David McMillan.

Travaux dans la Petite-Italie

Une autre portion d’artère est éventrée à Montréal, cette fois sur la rue St-Dominique, à l’angle de la rue Bélanger dans la Petite- Italie.

Ted Dranias a fait le saut vendredi dernier quand il a mis les pieds dans son restaurant Jardin Petros.

«Vendredi dernier, nous devions ouvrir notre terrasse. En entrant au restaurant en matinée, je vois des ouvriers qui coupaient le ciment du trottoir juste devant notre commerce. Donc j’ai décidé de fermer la terrasse. Il y avait de la poussière blanche partout. Je ne pense que pas que leur timing est bon. Ils auraient pu amorcer ces travaux plus loin, dans un quartier résidentiel», s’insurge M. Dranias.

Explications de la Ville de Montréal

Voici la réponse de la Ville de Montréal au sujet des travaux sur la rue Notre-Dame

«L'intervention en cours, qui a débuté ce matin, est un nouveau branchement de gaz fait par Énergir pour le bâtiment situé au 2507 Notre-Dame Ouest, qui accueillera un restaurant.

Soulignons que préalablement aux travaux, Énergir a obtenu un consentement municipal, ainsi qu’un permis d’occupation du territoire émis par l’arrondissement qui stipulait que les travaux doivent être terminés le 4 juin, afin de minimiser les impacts sur les riverains.

Dans le même ordre d’idée, les travaux doivent être effectués de jour, la rue est complètement rouverte à la circulation en fin de journée et les dispositifs sont mis en rive.»

Voici la réponse de la Ville de Montréal au sujet des travaux sur la rue Bélanger

«La Ville de Montréal effectue des travaux de réhabilitation d’une conduite d’eau sur la rue Bélanger, entre l’avenue De Gaspé et le boulevard Saint-Laurent.

Les interventions, qui se dérouleront sur une période de huit à 10 semaines, si les conditions météorologiques le permettent, visent à remettre en état une conduite en fin de vie et dont la fréquence des bris s'est accélérée dans les dernières années.

Elles permettront de prolonger de plus de 50 ans la durée de vie de la conduite et de réduire le risque d’affaissement de la chaussée.

Des travaux de cette envergure nécessitent une planification de 12 à 18 mois avant leurs réalisations.

Il n’est alors pas possible d'adapter la réalisation en fonction d'une situation comme la pandémie dont les contraintes sont en constante évolution.»