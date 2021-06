Trudeau visite un mémorial improvisé devant le Parlement

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a déposé un bouquet de fleurs mardi au pied d'un mémorial improvisé devant le Parlement d'Ottawa pour rendre hommage aux 215 enfants autochtones dont les restes ont été retrouvés sur le site d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique.

Le chef du gouvernement canadien a observé pendant plusieurs minutes les dizaines de paires de chaussures d'enfants, de peluches et de fleurs déposées autour de la «Flamme du centenaire», un monument situé en face du Parlement, a constaté un photographe de l'AFP.

Il a ensuite déposé lui-même un bouquet de fleurs et posé un genou au sol, masque sur le visage, avant d'échanger quelques mots avec une passante, une femme autochtone.

Quelques pancartes étaient également installées, dont une sur laquelle on pouvait lire «Every child matters» (Chaque enfant compte).

AFP

Le premier ministre s'est ensuite exprimé sur Twitter à l'occasion du début du mois national de l'histoire autochtone.

«On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Les pensionnats ont existé, c'est une tragédie qui a eu lieu dans notre pays et on doit en prendre la responsabilité», a estimé Justin Trudeau.

Vous souhaitez parler à quelqu’un? La ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens offre en tout temps un soutien aux anciens élèves des pensionnats et aux personnes touchées. Pour accéder à des services de référence en cas de crise émotionnelle, composez le 1-866-925-4419. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 1, 2021

«On a tous un rôle à jouer pour éliminer la discrimination et les inégalités systémiques. Il faut reconnaître la vérité sur les torts historiques et connaître et honorer le patrimoine, les cultures et les traditions uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis», a-t-il ajouté.

Mardi soir, les députés tiendront un débat sur le sujet, sans vote.

La découverte en fin de semaine dernière des restes de 215 enfants autochtones près d'un ancien pensionnat de Kamloops (ouest) a suscité une vive émotion dans le pays.

Lundi, M. Trudeau, qui a fait de la réconciliation avec les premiers peuples du Canada l'une de ses priorités depuis 2015, a promis des «actions concrètes» pour soutenir les communautés autochtones, sans préciser quelles mesures pourraient être annoncées.

Dimanche, le pays a mis ses drapeaux officiels en berne et des cérémonies en mémoire des jeunes victimes ont eu lieu dans plusieurs régions du pays.

Les restes ont été repérés par un expert à l'aide d'un géoradar sur le site d'un ancien pensionnat près de Kamloops, qui avait été géré par l'Église catholique.

Ce type d'établissements, créés à la fin du 19e siècle et qui ont existé jusque dans les années 1990, avait pour but de retirer les enfants autochtones à leurs communautés pour les assimiler à la culture dominante.

Quelque 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans 139 pensionnats à travers le pays, où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. En 2015, une commission nationale d'enquête a qualifié ce système de «génocide culturel».