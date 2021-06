5N Plus investit 8,5 millions $ dans ses installations à Montréal

L’entreprise 5N Plus, chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux à haute performance, va investir 8,5 millions $ dans ses installations montréalaises.

Cet investissement servira à augmenter la capacité de production «de manière à mieux répondre à la demande croissante des composés semiconducteurs et des poudres spécialisées de type II-VI, notamment ceux qui sont essentiels pour le marché des énergies renouvelables», a indiqué l’entreprise dans un communiqué, mercredi.

«Des sommes seront investies dans l’amélioration des procédés technologiques et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, ce qui contribuera à réduire le coût unitaire de production et le bilan carbone de l’activité II-VI», peut-on également lire.

Un projet complété d'ici l'automne 2022

Selon 5N Plus, dont les matériaux de haute performance servent notamment dans l’espace, le projet d’investissement devrait être complété d’ici l’automne 2022.

«L’annonce d’aujourd’hui offre un aperçu remarquable de l’avenir de notre entreprise. Au terme de cette initiative majeure, la Société aura la capacité de fournir de manière compétitive plus de la moitié de la production mondiale de composés semiconducteurs II-VI à base de tellure de haute pureté, qui sont des précurseurs essentiels dans de nombreuses industries clés dont les énergies renouvelables», a affirmé Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus.

Le ministère de l’Économie et de l'Innovation du Québec et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec ont soutenu à cet investissement, à hauteur d’environ le tiers du montant.