Des élèves virtuellement sur les courts de basket!

Depuis plus d’un mois, les étudiants du Programme Sports-Études de l’école secondaire Le Boisé à Victoriaville ont laissé de côté les ballons de basketball pour des casques de réalité virtuelle.

Un casque avec une caméra 360 degrés et des manettes connectées au casque; c’est tout ce dont les élèves ont besoin pour pratiquer le basketball, peu importe où ils sont.

Avec celui-ci sur la tête, les étudiants se retrouvent virtuellement sur le terrain. Différentes situations de match se présentent au joueur, qui doit prendre la bonne décision.

L’idée, c’est que lorsque la situation se présentera lors d’un vrai match, le joueur pourra mieux réagir.

Les élèves étaient très heureux de pouvoir découvrir une autre façon d’améliorer leurs capacités dans le sport qu’ils aiment.

«Moi, je suis une fille qui adore l’attaque. La réalité virtuelle m’aide donc à pratiquer mes attaques au panier. Cela m’a permis d’acquérir un bagage énorme individuellement. Lorsque je suis arrivé en pratique avec mes coéquipières, j’ai constaté une différence dans mon jeu», a déclaré Léanne Sarasin, qui est en secondaire 4 en concentration basketball.

«Tu vois vraiment la différence sur le terrain en ce qui concerne tes prises de décisions. Tu fais tout de façon plus fluide, sans trop y réfléchir. La différence entre avant et après, c’est qu’avant, je me concentrais sur moi et les petites erreurs possibles. Maintenant, tout se fait plus naturellement», a ajouté William Lemay, un élève de secondaire 3.

Caleb Pagé est entraineur de basketball depuis plus de 13 ans. Pour lui, jumelé aux pratiques avec ballon, l’ajout de la réalité virtuelle est un atout majeur pour le développement des jeunes.

Même lorsque les matchs reprendront, la réalité virtuelle demeurera un élément important de son enseignement, prévoit-il.