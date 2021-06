11 experts de TVA Sports favorisent le CH

L'attente est terminée, c'est ce soir que s'amorce la série de deuxième tour entre les Canadiens et les Jets. Au cours des dernières heures, plusieurs y sont allés de leur prédiction sur l'issue de cette confrontation.

Si de nombreux observateurs n'étaient pas très optimistes de voir Montréal triompher face à Toronto, le vent a changé pour cette série contre Winnipeg.

Le premier match de cette série très attendue vous est présenté dès 19h30 à TVA Sports

En effet, 11 des 19 experts hockey de la chaîne TVA Sports prédisent que la troupe dirigée par Dominique Ducharme va accéder au troisième tour.

Dave Morissette, Yvon Pedneault, Jean-Charles Lajoie, Mélodie Daoust, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse voient les Canadiens terminer le travail en six matchs, alors que Sébastien Goulet, Éric Fichaud, Félix Séguin, Alain Chainey et Alexandre Picard croient qu'une septième rencontre sera nécessaire.

En ce qui concerne ceux qui pensent que ce sont les Jets qui vont l'emporter, Louis Jean, Michel Godbout, Marc-André Perreault et Elizabeth Rancourt prédisent que la série se terminera après six duels, alors que Patrick Lalime, Mike Bossy, Steven Finn et Denis Casavant croient qu'elle se rendra à la limite.

Il est également intéressant de noter que sur les 19 experts sondés, personne n'a opté pour une série se terminant en quatre ou cinq matchs. On devrait donc avoir droit à une longue série, si les prédictions sont exactes.

Les prédictions des experts

Louis Jean: Winnipeg en 6

Dave Morissette: Montréal en 6

Yvon Pedneault: Montréal en 6

Elizabeth Rancourt: Winnipeg en 6

Jean-Charles Lajoie: Montréal en 6

Mélodie Daoust: Montréal en 6

Éric Fichaud: Montréal en 7

Sébastien Goulet: Montréal en 7

Patrick Lalime: Winnipeg en 7

Mike Bossy: Winnipeg en 7

Félix Séguin: Montréal en 7

Maxim Lapierre: Montréal en 6

Guillaume Latendresse: Montréal en 6

Steven Finn: Winnipeg en 7

Alain Chainey: Montréal en 7

Alexandre Picard: Montréal en 7

Marc-André Perreault: Winnipeg en 6

Michel Godbout: Winnipeg en 6

Denis Casavant: Winnipeg en 7