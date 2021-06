Pierre Fitzgibbon démissionne de son poste de ministre

François Legault perd un poids lourd de son cabinet. Visé par un nouveau rapport de la Commissaire à l'éthique, son ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a quitté ses fonctions, tout en demeurant député. Sa candidature pour 2022 est maintenant incertaine.

Le premier ministre défendait son ministre-vedette depuis plusieurs mois, mais un quatrième rapport de Me Ariane Mignolet est venu sceller son sort. La décision, assure M. Legault, a été prise d’un commun accord.

«Si Pierre Fitzgibbon n'est pas en conflit d'intérêts, il reste que, dans sa forme actuelle, il ne respecte pas le code [d’éthique], et donc pour protéger la réputation, l'image, la confiance, malheureusement, la seule solution, c'est que Pierre Fitzgibbon quitte ses fonctions de ministre de l'Économie», a déclaré François Legault lors d’un point de presse.

La commissaire à l’éthique venait tout juste de recommander qu’on retire au ministre le droit de siéger à titre de député, jusqu’à ce qu’il ait vendu ses participations dans deux entreprises, White Star Capital et ImmerVision, qui entretiennent des liens avec l’État.

Un rapport précédent lui avait demandé déjà de se départir de ses parts, mais M. Fitzgibbon se trouvait toujours en infraction six mois plus tard, se disant incapable de vendre sans encaisser une perte d’au moins un million de dollars.

En plus de «miner la confiance du public envers ses élus et les institutions démocratiques», la situation du ministre le plaçait dans l’illégalité, puisqu’il se trouvait en contravention d’un code via une loi de l’Assemblée nationale.

Entrevue avec Dominique Anglade, cheffe du Parti Libéral du Québec et députée de Saint-Henri–Sainte-Anne:

Un ministre, deux ministères

La relance de l’économie post-pandémie incombera donc désormais au ministre des Finances, Eric Girard, qui dirigera les deux ministères.

François Legault assure que l’ex-banquier sera bien épaulé par lui-même, qui est «un peu ministre de l'Économie aussi». De plus, le premier ministre compte continuer de profiter de l’expérience de Pierre Fitzgibbon. «[...] je ne vois pas pourquoi je me priverais de ses conseils», dit-il.

D’ailleurs, un retour de M. Fitzgibbon autour de la table du conseil des ministres n’est pas exclu, s’il trouve un acheteur pour ses intérêts.

Pour cette raison, le gouvernement votera contre la recommandation de la commissaire, a annoncé François Legault. Celle-ci exige que ses intérêts soient placés dans une fiducie sans droit de regard, ce qui l’empêcherait de les vendre afin de regagner son siège de ministre.

Revoir le code d’éthique

En entrevue, Pierre Fitzgibbon se montre serein, même s’il dit avoir «adoré» son rôle de ministre. «Je sentais que ma présence était devenue problématique, au niveau politique», explique-t-il.

Déjà en 2019, dans la foulée de reportages sur la nomination de son ami Guy Leblanc à la tête d’Investissement Québec, il avait promis de quitter s’il devenait une «embûche» pour le gouvernement.

Mais contrairement à la commissaire, M. Fitzgibbon assure que les deux entreprises en litige n’ont pas de liens significatifs avec le gouvernement. «Je respecte la commissaire à l’éthique, mais selon moi il n’y avait pas de transactions avec l’État», dit-il.

Tout comme François Legault, l’ex-ministre estime que l’Assemblée nationale doit revoir son code d’éthique pour permettre à des investisseurs de siéger sans liquider leurs placements.

«Maintenant, je peux le dire, le code d’éthique est un code d’une autre époque», dit Pierre Fitzgibbon.

Il souligne avoir siégé sur les conseils d’administration de la Caisse de dépôt, de la Banque Nationale et d’autres importantes sociétés où les membres pouvaient avoir des intérêts dans diverses entreprises. «Il y a des mécanismes contemporains qui empêchent les conflits d’intérêts», fait-il valoir.

Candidat en 2022?

Pour le mandat en cours, Pierre Fitzgibbon assure qu’il demeurera en poste à titre de député. Quant à la prochaine élection, sa candidature dépendra de sa capacité à vendre ses intérêts d’ici là.