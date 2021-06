EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 17h35

PLANÉTAIRE

Cas: 171 335 846

Morts: 3 683 428

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 296 735

Morts: 595 678

CANADA

Ontario: 532 891 (8791 décès)

Québec: 370 815 cas (11 138 décès)

Alberta: 227 718 cas (2228 décès)

Colombie-Britannique: 144 473 cas (1703 décès)

Manitoba: 51 580 cas (1062 décès)

Saskatchewan: 46 834 cas (540 décès)

Nouvelle-Écosse: 5579 cas (85 décès)

Nouveau-Brunswick: 2227 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1334 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 204 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 384 528 cas (25 602 décès)

16h38 | 7 juin: La Côte-Nord entre en zone verte

COURTOISIE / S�PAQ

La Côte-Nord pourra accéder au palier d'alerte vert, dès le 7 juin, a confirmé le premier ministre du Québec, François Legault, mardi.

La région n'aura été en zone jaune que durant deux semaines.

16h04 | Front commun d’élus canadiens et américains pour la réouverture de la frontière

Joël Lemay / Agence QMI

Deux élus libéraux fédéraux ont uni leur voix à un membre du Congrès américain, mercredi, pour réclamer la réouverture de la frontière canado-américaine.

«Rouvrir la frontière commune de nos deux pays devrait être une priorité pour nos gouvernements respectifs à ce point-ci de la pandémie», ont avancé les libéraux Nathaniel Erskine-Smith et Wayne Esther et le démocrate Brian Higgins dans une déclaration commune.

14h54 | Un peu plus de cas au Québec et en Ontario

Joël Lemay / Agence QMI

Les cas ont varié à la hausse au Québec et en Ontario, mercredi, mais il n’y a pas pour autant péril en la demeure.

La Belle Province a recensé 288 infections supplémentaires - 80 de plus que la veille - ainsi que cinq décès, tous survenus avant le 31 mai. Depuis le début de la pandémie, 370 815 Québécois ont contracté la maladie à coronavirus et 11 138 d’entre eux sont morts.

13h33 | Les cas d’ITSS en augmentation

Certaines infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) sont en augmentation au Québec, notamment la chlamydia.

Selon un récent rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), plus de 28 000 cas de chlamydia ont été recensés au Québec en 2019. Chez les 15 à 24 ans, 64 % des infections sont des cas féminins.

13h49 | Région de Québec: autre bilan positif et appel aux vaccins chez les 18-34 ans

Les jours se suivent et commencent à se ressembler quand on regarde le bilan Covid de la grande région de Québec. Et c’est tant mieux! La Capitale-Nationale ne comptait mercredi que 15 nouveaux cas alors que sa voisine de la Rive-Sud en enregistre 28.

13h39 | Combinaison des vaccins: les médecins en chef sont d’accord avec l’approche

Joël Lemay / Agence QMI

La combinaison du vaccin d’AstraZeneca en première dose avec un vaccin à ARN messager en deuxième dose est approuvée par les médecins hygiénistes en chef du pays, qui offrent ainsi leur appui à la recommandation du Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI).

12h33 | Coderre veut interdire l’alcool dans les parcs en soirée

Réagissant aux débordements du week-end après la levée du couvre-feu, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre s’est dit en faveur de l’idée d’interdire l’alcool dans les parcs de la ville après 20 h.

12h11 | Les professionnels redoutent un été de «chaos» dans les aéroports

«Complexité hallucinante», «chaos» voire «apocalypse»: les professionnels redoutent un grand embouteillage cet été dans les aéroports européens, avec des flux de voyageurs revenant en nombre qui risquent d'être étranglés par les contrôles mis en place depuis le début de l'épidémie de COVID-19.

11h26 | Bals de finissants interdits: le Dr Arruda s’engage à refaire des analyses

Le Dr Horacio Arruda s’engage à réévaluer la possibilité de permettre ou non les bals de finissants.

Annoncée en début de semaine, la décision de la Santé publique de faire une croix encore cette année sur l’organisation de ce rite de passage des élèves du secondaire vers la vie adulte fait bien des mécontents.

11h19 | Il faut avoir des bals de finissants, clame un expert en éducation

L’interdiction de tenir des bals de finissants par la santé publique, alors que les bilans sanitaires sont pourtant en nette amélioration fait sourciller l’expert en éducation et psychologue, Égide Royer, qui considère qu’ils doivent avoir lieu pour le bien-être des jeunes.

11h15 | Le système Covax mobilise 2,4 milliards de dollars supplémentaires

Le système Covax, créé pour une distribution équitable des vaccins anti-COVID, a mobilisé mercredi 2,4 milliards de dollars supplémentaires, mais reste plombé par le manque de doses disponibles qui l'empêche de fonctionner à plein régime.

11h00 | 288 infections au Québec

Le Québec rapporte 288 cas de COVID et 5 décès, portant le total à 37 815 personnes infectées et 11 138 morts depuis le début de la pandémie.

10h21 | La pandémie plonge 100 millions de travailleurs de plus dans la pauvreté, selon l’ONU

La pandémie de COVID-19 qui fait rage depuis 17 mois a plongé plus de 100 millions de travailleurs supplémentaires dans la pauvreté, révèle l’ONU mercredi, à cause de la chute des heures de travail et l’évaporation de bons emplois.

AFP

8h58 | Burkina: lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19

9h | Retour à la normale pour les élèves du primaire et du secondaire cet automne

Bonne nouvelle pour tous les élèves et le personnel du primaire et du secondaire, le retour en classe cet automne se fera sous le signe de la normalité.

Adieu donc masques et bulles-classes pour les élèves et le personnel du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes. Le taux de vaccination de 75% doit cependant être atteint chez les jeunes de 12 à 17 ans.

7h20 | La pandémie plonge 100 millions de travailleurs de plus dans la pauvreté, selon l'ONU

La pandémie de COVID-19 qui fait rage depuis 17 mois a plongé plus de 100 millions de travailleurs supplémentaire dans la pauvreté, révèle l'ONU mercredi, à cause de la chute des heures de travail et l'évaporation de bons emplois.

6h32 | État d’urgence: Québec solidaire réclame une loi de transition

Québec solidaire proposera mercredi au gouvernement Legault d’adopter une loi transitoire afin de sortir de l’état d’urgence dans lequel le Québec est plongé depuis le début de la pandémie.

Photo d'archives, Stevens Leblanc

5h03 | Un film complotiste dans les Cinémas Guzzo

Le documentaire complotiste Hold-Up, qui avait fait polémique en France l’automne dernier parce qu’il relaie des affirmations fausses ou trompeuses sur la pandémie de COVID-19, sera présenté dans les cinémas de la chaîne Guzzo à compter de vendredi.

Joël Lemay / Agence QMI

5h01 | Plus de 9 M$ en aide pour la COVID... à des morts

Le gouvernement Trudeau a versé 9,2 millions $ en aide pour la COVID-19 à 15 400 personnes qui étaient déjà décédées quand la pandémie a commencé en mars 2020.

