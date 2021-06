Pierre Fitzgibbon persiste: «Il n'y a pas eu de conflit d'intérêts»

Quelques heures après avoir remis sa démission à titre de ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon a commenté sa décision, au cours d'une entrevue au TVA Nouvelles.

Le député de Terrebonne a été contraint de prendre cette décision parce qu'il ne s'est pas départi de toutes ses actions dans deux entreprises qui font affaire avec l'État.

Ce dernier refuse toutefois de penser qu'il a été négligent.

«J'avais 13 placements privés quand je susi arrivé en poste. J'en ai vendu 11 et il y en a un qui est en voie d'être vendu. Il m'en restait, mais je n'ai pas été capable de le vendre», a-t-il affirmé.

L'annonce de sa démission a toutefois changé la donne, selon lui.

«Aujourd'hui, le baume de ma journée, c'est que j'ai dû recevoir 100 courriels et textos de gens qui disent: Monsieur Fitzgibbon, on va acheter vos actions», prétend Pierre Fitzgibbon.

L'ex-ministre de l'Économie a expliqué que c'est la sortie d'un quatrième rapport sur cette affaire qui l'a convaincu de céder sa place en tant que ministre.

«J'ai réalisé qu'il commençait à y avoir un peu de bruit sur la ligne et comme j'ai toujours dit, je suis venu pour aider Monsieur Legault. Alors quand on sent qu'on devient un peu toxique, j'ai décidé que c'était mieux pour moi, pour ma santé mentale et pour le gouvernement, de quitter tout simplement», explique Pierre Fitzgibbon.

Pas de conflit d'intérêts

Le député de la CAQ réitère qu'il a tenté de se départir de toutes ses actions, mais qu'au final, l'absence d'acheteurs l'a empêché de pouvoir atteindre cet objectif.

Et il maintient qu'il n'y avait aucune possibilité de conflit d'intérêts avec la compagnie en question.

Pierre Fitzgibbon affirme toutefois respecter l'opinion de la Commissaire à l'éthique qui est d'avis contraire.

L'élu refuse toutefois de faire une croix sur sa carrière politique.

«S'il y a une transaction qui se fait, je rappellerai Monsieur Legault et on verra à ce moment-là», affirme Pierre Fitzgibbon.