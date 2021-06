Eric Girard remplace Fitzgibbon à l’Économie

Le ministre des Finances, Eric Girard, remplacera Pierre Fitzgibbon à titre de ministre de l’Économie et de l’Innovation.

En plus de ses nouvelles fonctions, M. Girard demeurera à la tête du ministère des Finances et continuera à présider le Comité des priorités de la relance économique mis en place par le gouvernement fin mars 2020, a indiqué le gouvernement Legault.

Ce changement survient à la suite de la démission de M. Fitzgibbon, éclaboussé par un rapport d’enquête de la commissaire à l’éthique et à la déontologie qui recommandait sa suspension.

«D’un commun d’accord, il va se retirer du conseil des ministres, mais va rester député», avait annoncé le premier ministre François Legault.

Selon le premier ministre, M. Fitzgibbon ne serait pas parvenu à vendre ses actions dans les entreprises White Star Capital et ImmerVision à un «bon prix».

«Pierre Fitzgibbon est un homme honnête. J’étais content de mon coup et d’avoir amené un homme comme lui en politique (...) je sais que Pierre a accepté de faire des sacrifices. Je le remercie pour ça et le cœur et la passion qu’il a mis dans des "deals" pour essayer d’enrichir le Québec», a lancé le premier ministre.

Il ajouté qu’il espérait que M. Fitzgibbon allait réussir à vendre ses actions pour pouvoir revenir au conseil des ministres dans les prochains mois.

Aussi, François Legault a indiqué qu'il souhaiterait des modifications au code d'éthique pour des cas comme celui de M. Fitzgibbon qui n'est pas parvenu à vendre ses actions.

Rappelons que Me Ariane Mignolet a reproché au ministre de l’Économie de ne pas s’être conformé au code d’éthique des élus concernant ses intérêts dans les deux entreprises.